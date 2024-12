La Romagna piange Pina. Addio signora Casadei: "Ha ritrovato il suo Raoul"

La Romagna piange la scomparsa di una delle sue donne più note. All’età di 86 anni ieri si è spenta Maria Giuseppina Sirgiovanni, da tutti chiamata Pina e conosciuta come Pina Casadei, la moglie del mitico Raoul, con il quale ha vissuto una vita intera e assieme hanno avuto i figli Carolina, Mirna e Mirko.

Se ne va una donna che in tutti i suoi aspetti è stata una vera Signora con la esse maiuscola, perchè è sempre stata a fianco del marito e dei figli, ha dato veramente tutta se stessa alla famiglia, ma lo ha fatto sempre con stile, ricoprendo il ruolo della donna che c’era sempre, nei momenti belli come in quelli meno belli, lavorando con tanto cuore e passione, come soltanto chi ama il proprio consorte e i figli può fare.

Pina era una persona molto riservata, una presenza discreta ma importantissima e spesso fondamentale, la più importante. Di lei resteranno indelebili i ricordi al fianco di Raoul e l’organizzazione di eventi di grande successo a livello nazionale ed internazionale. Primo su tutti la Festa di Ferragosto nel "Recinto Casadei", il grande giardino dove ci sono le abitazioni sue e del Re del Liscio, e delle famiglie dei loro figli Carolina, Mirna e Mirko. Raoul era nato il 15 agosto 1937 e quindi per i Casadei il giorno di Ferragosto era importante. Così la famiglia decise di organizzare ogni 15 agosto una grande festa e, per decenni, in questo grande giardino sono stati ospitati vip, attori, attrici, cantanti, musicisti, giornalisti di quotidiani e tv. Era una festa rigorosamente ad invito e ad organizzarla era Pina, aiutata dai figli, dalla nuora e dai generi.

Il mondo le crollò addosso il 13 marzo 2021, quando il marito Raoul si spense all’età di 83 anni, vittima del Covid. Quel giorno si interruppe una storia d’amore durata 60 anni ed iniziata quando Raoul Casadei non ancora famoso e di mestiere maestro in una scuola elementare, conobbe in un locale Pina, anch’essa maestra, di origini calabresi. Entrambi insegnavano in Puglia, fu amore a prima vista e i due si sposarono nel 1963, trasferendosi temporaneamente a fare i maestri in due diverse scuole della provincia di Rimini. Da allora le città di Cesenatico, dove la famiglia Casadei vive, e Gatteo, alla quale il Re del Liscio era molto legato, organizzano a Ferragosto una grande festa in piazza Romagna Mia, molto partecipata da residenti e turisti, desiderosi di vivere quell’atmosfera unica che, fra musica, canti e balli, ha il sapore della Romagna, e alla quale partecipano molti big. Nella giornata di ieri sono giunte alla famiglia Casadei tante testimonianze e messaggi di cordoglio. Il sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli, esprime parole di affetto nei confronti della moglie del Re del Liscio: "Pina era una colonna portante della famiglia Casadei. Adesso sarà di nuovo con Raoul, tutti e due felici e sorridenti come li abbiamo sempre conosciuti. Un grande abbraccio e le più sentite condoglianze a Carolina, Mirko e Mirna". Sui social anche il ricordo dell’ex presidente della Regione Emilia-Romagna, presidente del Pd e europarlamentare Stefano Bonaccini: "E’ un grande dispiacere la scomparsa di Pina, sono vicino ai figli".