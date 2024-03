La rosa di Anita Garibaldi alla scuola di moda di Cesena

Un virgulto destinato a diventare una rosa bella e resistente, come lo era la donna cui è intitolata: Anita Ribeiro Garibaldi. La rosa di Anita creata dall’ibridatore cervese Giulio Pantoli è stata piantumata e donata dal Centro Studi Olim Flaminia presieduto da Andrea Antonioli, alla Scuola Moda di Cesena di viale Europa. L’iniziativa rientra nel progetto internazionale "Anita Fidelis" in collaborazione con Fidapa Bpw di Cesena Malatesta e l’Università Unifebe di Santa Catarina in Brasile.

Fra gli obiettivi dell’evento, la valorizzazione della Scuola Moda e le attivita` delle allieve e degli allievi che provengono da varie città italiane, e anche da altri Stati, con una folta rappresentanza del Sud America, ma anche la capacita`, a un anno di distanza, di risollevarsi dall’alluvione che ha colpito la stessa Scuola nel maggio 2023. "Rinnoviamo l’impegno educativo - ha affermato il presidente del Centro studi Olim Flaminia Andrea Antonioli - nei confronti delle donne sviluppando progetti che le valorizzino in ogni declinazione, promuovendo la parità di genere" "Piantare la rosa - ha aggiunto la presidente di Fidapa Mirella Ravaglia - è un omaggio al creatore della rosa, ad Anita Garibaldi che ha dedicato ideali e la vita condividendoli col marito, e per dedicare la targa a ricordo di Maria Castellani fondatrice e prima presidente nazionale Fidapa".

"E’ un progetto in cui crediamo tanto - sottolinea la preside della Scuola Catia Lorenzini – e avrà il suo culmine il 18 maggio alle 17, con una sfilata di moda. Presenzieranno anche la rettora dell’Unifebe di Santa Catarina coi risultati scientifici e ricostruttivi dell’abito di Anita effettuati dall’università brasiliana e custodito al museo di San Marino.

