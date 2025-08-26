La rosa di Anita Garibaldi. Dal Brasile alla Malatestiana

La rosa di Anita e il progetto "Anita fidelis" sono stati posti in questi giorni sotto la tutela, vigilanza e conservazione del Corpo Eco-forestale nazionale dello Stato e sono giunti all’attenzione dell’Onu e dell’Unesco che saranno rappresentati dagli Ambasciatori delegati, nella giornata di sabato, allorché un esemplare della rosa sarà piantumata in un’aiuola antistante la Biblioteca Malatestiana. L’iniziativa, fissata per le 10.30, è organizzata dal Centro Studi Olim Flaminia per il Comune di Cesena di Cesena, rappresentato dall’assessora Giorgia Macrelli, alla presenza di S.E. Cav. Gr. Cr. Col. Philip Bonn (Ambasciatore delle Nazioni Unite IGO), S.E. Comm. Leopoldo Rizzi (Ambasciatore Unesco e Onu), l’assessora ai Servizi per le Persone Carmelina Labruzzo, il Dirigente Generale del Corpo Ecoforestale Nazionale Generale Savino Lattanzio, la Past presidente Fidapa Bpw "Cesena Malatesta" Raffaella Candoli, la presidente dell’Associazione Conexão Feminina Emanuelle Barzotto, Sindaci e Autorità italiane ed estere, Unuci e Associazioni d’Arma; sarà inoltre letto il discorso ufficiale che giungerà dal governatore dello Stato brasiliano di Santa Catarina Jorginho Mello. Dopo la messa a dimora della rosa, i presenti si sposteranno in Aula Magna per il convegno "Giuseppe e Anita Garibaldi: dal Brasile alla Romagna" e nel primo pomeriggio è prevista una sfilata di moda con la riproduzione dell’abito di Anita (l’originale è custodito a San Marino) e di vestiti a foggia di rosa presso la Scuola Moda Cesena.

L’iniziativa, fa seguito a quella che ha avuto luogo a Roma il 4 agosto, presso il monumento-sepoltura dell’eroina sul Colle del Gianicolo, con la rosa donata dagli autori del progetto alla presenza di 13 Ambasciatori, le massime autorità capitoline, sindaci e diplomatici provenienti dall’Italia e dall’estero. "In un tempo in cui l’umanità è chiamata a riscoprire e rispettare valori etici, democratici e solidali – sottolinea il presidente di Olim Flaminia Andrea Antonioli _, in un mondo segnato invece da ingiustizie, guerre che annichiliscono, assume particolare importanza il progetto internazionale ‘Anita Fidelis’, importante per Cesena e tutta la Romagna, da cui è partito, perché rappresenta un ponte tra ideali e azioni concrete, un invito a costruire una società più giusta, aperta e consapevole, attraverso una rete di collaborazioni e riflessioni. La donazione della rosa, ibrido creato dal ravennate Giulio Pantoli, una bandiera fatta di petali, afferma che nessun gesto eroico va dimenticato, e che ogni memoria custodita può diventare seme di futuro".

