La Rubicone riparte con Macerata

L’auspicio è che il 2024 porti qualche sorriso in più alle squadre del Rubicone in Volley, che hanno chiuso il 2023 con interessanti segnali di ripresa e che ora sono chiamate a importanti conferme. Si parte con la squadra maschile griffata ‘Sab Group’ che nel torneo di serie B proverà a dare immediata continuità alla vittoria ottenuta prima dell’arrivo di Babbo Natale contro Ancona, seconda forza del torneo. Il successo conquistato tra le mura amiche di San Mauro Pascoli al tiebreak è servito a muovere la classifica dei romagnoli, che navigano in decima posizione con 9 punti, ma soprattutto a infondere fiducia nel gruppo, che sabato 13 proverà a ripetersi sul campo della Paoloni Macerata, altro osso duro, sesta in classifica.

In campo femminile invece la squadra di serie C, sempre sabato, dovrà vedersela con Russi potendo contare sul fattore campo del ‘Marie Curie’ di Savignano. Si gioca alle 17.30 e serve vincere, cosa che fino ad ora, su dieci tentativi è riuscita soltanto una volta. Le gialloblù sono in effetti ultime, reduci dalla sconfitta al tiebreak contro la capolista Fse Progetti Rainbow. Ora devono tornare a lottare. E vincere.