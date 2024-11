La Sab Group adesso vuole il bis

La Sab Group Rubicone in Volley va a caccia del primo trionfo esterno nel torneo di volley maschile di serie B. I gialloblù di coach Mascetti dopo la vittoria (3-0) contro Riccione nell’ultimo turno, oggi, alle 18, saranno ospiti della Volley Game T-Trade Group di Falconara Marittima. "La vittoria di sabato ci ha fatto bene – afferma Mascetti alla vigilia della trasferta –, la squadra è in salute, lavora e si impegna. In palestra non posso pretendere di più perché i ragazzi stanno davvero facendo tanto e credono molto nelle loro capacità. Hanno voglia di migliorare e credo che tutto il nostro percorso sarà in riferimento anche a questo: più noi come squadra miglioreremo sia tecnicamente che tatticamente, più soddisfazioni ci toglieremo". La vittoria di sabato scorso ha però lasciato qualche scoria fisica: Mazzotti è stato tenuto a riposo in settimana a causa di un fastidio al ginocchio e andrà valutato per la trasferta di Falconara. La Volley Game invece, dopo due sconfitte, è riuscita a guadagnare un punto nell’ultima trasferta a Perugia: "E’ una squadra particolare. Giocheremo al PalaBadiali, lo storico palazzetto di Falconara che negli anni ’90 ha visto la Serie A e per noi sarà un’emozione speciale. Loro hanno giocatori di esperienza e qualche giovane. Segnalo in particolare Terranova, schiacciatore di riferimento, oltre all’opposto Silvestrelli, senza dimenticarci dell’altra banda Magini. Hanno perso contro le squadre di spessore come San Marino e Sir Its Umbria".

I gialloblù dovranno vendere cara la pelle per guadagnarsi la prima vittoria lontano da San Mauro: "Non sarà una partita facile – conclude Mascetti – anzi sarà per noi impegnativa prima di tutto dal punto di vista anche emotivo, perché vogliamo riuscire a sfatare il tabù della trasferta. Però tutto questo è legato al nostro percorso tecnico, tattico e speriamo anche caratteriale".