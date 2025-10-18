La Sab Group fa visita alla Libertas Osimo

Dopo l’esordio vincente contro la Pallavolo Sabini, nel campionato di pallavolo di serie B maschile, la Sab Group Rubicone affronta subito in trasferta una delle squadre più competitive del girone: la Libertas Osimo, vincitrice della scorsa stagione. La sfida è in programma oggi alle 17.30 e promette spettacolo.

Il coach gialloblù Stefano Mascetti inizia la sua analisi tornando sulla vittoria della prima giornata: "Sabato scorso c’era anche la tensione della prima partita, ma noi abbiamo avuto un grande approccio iniziale anche per merito del pubblico, molto rumoroso. Vincere ha fatto e fa bene, è stata comunque una partita molto intensa e tirata. Castelferretti è arrivata terza l’anno scorso, quindi è una squadra importante".

Guardando alla partita di oggi, il tecnico gialloblù sottolinea le sfide che attendono la sua squadra e i punti di forza degli avversari: "Noi dobbiamo migliorare sull’amalgama fra i giocatori e sull’equilibrio nei fondamentali tecnici di squadra, non solo quelli personali, ma anche sul nostro metodo di gioco, sia in ricezione sia in muro-difesa. Dall’altra parte dobbiamo mantenere aggressività perché Osimo è secondo me più forte dell’anno scorso: sono arrivati Ferrini, una banda di posto 4 molto importante, Santini l’opposto, e hanno confermato l’ossatura con il capitano palleggiatore Cremascoli, centrali importanti e Stella come altra banda. L’anno scorso hanno vinto il campionato senza fare l’A3, quest’anno hanno costruito una squadra ancora più competitiva per vincere ancora".

Sulla condizione della sua squadra, Mascetti aggiunge: "Non siamo al top: in effetti esserlo alla seconda giornata di campionato non sarebbe il massimo. Possiamo migliorare soprattutto nell’amalgama tra i giocatori nuovi, tutti quelli che l’anno scorso non avevamo ma che stanno dando un grande contributo in allenamento e hanno già inciso nella vittoria di sabato scorso".