La Sab Group sfida la Paoloni Macerata

Dopo la vittoria in rimonta (1-3) nel derby di Bellaria, la Sab Group Rubicone in Volley torna al Palasport di San Mauro dove oggi, alle 17.30, ospiterà la Paoloni Macerata. Prima di analizzare il prossimo avversario che si para davanti nel campionato di serie B maschile, nel quale la squadra romagnola occupata il secondo posto in classifica a 3 punti dalla vetta, il coach gialloblù Stefano Mascetti torna sull’ultimo successo, molto sudato nonostante i padroni di casa fossero all’ultimo posto del girone: "E’ stata una partita molto strana, Bellaria ha giocato un primo set da prima in classifica. Se avessero avuto quello stesso rendimento in tutte le gare sicuramente non sarebbero in ultima posizione. Noi non abbiamo fatto altro che adeguarci a questo, quando vieni aggredito di norma cerchi di difenderti e viceversa. Siamo sempre bravi nel cercare di invertire l’inerzia e ce l’abbiamo fatta anche questa volta nei set successivi, pur senza giocare alla nostra solita maniera. Però l’abbiamo portata a casa da squadra importante che sa sacrificarsi in certi momenti e che sa giocare in maniera un po’ meno bella, cercando comunque di prendersi la vittoria. L’importante è questo".

Venendo alla gara alle porte, la Paoloni, quarta in classifica con 32 punti (10 in meno dei sammauresi) nel match d’andata riuscì a battere 3-2 i gialloblù: "Macerata ha fiducia nei propri mezzi – riprende Mascetti – e fa della velocità di gioco una priorità. Soprattutto il continuo lavoro di muro-difesa mette in difficoltà gli avversari. Quindi dovremo avere una grande pazienza tecnica, cercare di ragionare e di passare sopra agli errori sui quali potremmo incappare. Dovremo essere pazienti, ma anche aggressivi e restare sul pezzo fino in fondo, come poi è successo anche all’andata. È vero che allora abbiamo perso, però Macerata si è dimostrata una squadra veramente competitiva. Eravamo comunque stati bravi a portare a casa un importantissimo punto".