La Sab Group si aggiudica il derby

Torna a vincere Sab Group Rubicone Rubicone in Volley e lo fa ancora in una partita casalinga. I gialloblù di Mascetti che militano nel campionato di serie B hanno sconfitto nettamente Riccione (3-0) grazie a una gara giocata con giudizio e sicurezza nei propri mezzi. Dopo la brutta battuta d’arresto di Macerata i romagnoli erano chiamati al riscatto e lo hanno fatto benissimo grazie a una prestazione di squadra di buon livello. Capitan Nori ci ha messo tanto del suo, tenendo i compagni sempre sul pezzo e disputando un’ottima partita sia a muro che in attacco. Mazzotti, autentico mattatore della gara si è più volte caricato, assieme a Nori, la responsabilità della squadra sulle spalle mettendo a terra tutto quello che passava dalle sue parti. E’ stata dunque una prestazione convincente dei gialloblù che nel prossimo turno (sabato, con inizio alle 18) saranno ospiti a Falconara della Volley Game.

La partita. Nel primo set, nonostante un inizio punto a punto, i ragazzi di coach Mascetti riescono a prendere il controllo del gioco. Grazie a un muro di Nori e a un’ottima difesa di Gherardi i padroni di casa allungano, raggiungendo il massimo vantaggio con Bellomo e Mazzotti. Gli ospiti reagiscono e si avvicinano, ma una pipe vincente di Bellomo chiude il set 25-19. Nella seconda frazione, Mazzotti riprende da dove aveva concluso, con Riccione che prova a rispondere con Rocchi passando in vantaggio 8-10. Dopo il timeout, la squadra di casa piazza un parziale di 6-1 con Bonatesta, Bellomo e un grande Mazzotti, autore di un muro decisivo e una diagonale spettacolare. Approfittando degli errori di Riccione, Rubicone chiude 25-20. Nel terzo set gli ospiti partono bene, ma i padroni di casa non stanno a guardare e si riportano avanti trovando il massimo vantaggio grazie al bel muro di Procelli su Conci (19-16). Riccione si riavvicina nel punteggio, ma due belle difese di Sacchetti permettono alla Sab Group di tenere a distanza l’avversario e chiudere il match 25-19.