La Sab Group vuole essere protagonista: new entry e conferme

Dopo la storica qualificazione ai playoff nella scorsa stagione, la Sab Group Rubicone è pronta a ripartire con l’obiettivo di ripetersi e vivere un’altra annata da protagonista nel campionato di serie B maschile.

La squadra è stata confermata in gran parte, mantenendo lo zoccolo duro della formazione con il capitano Alessandro Nori, Gherardi, Bellomo, Mazzotti e Carlini, insieme a coach Stefano Mascetti e al suo staff tecnico.

Diversi giocatori hanno salutato il gruppo, ma la campagna acquisti ha portato in gialloblù nuovi volti che promettono di alzare ulteriormente il livello, combinando esperienza, fisicità e talento.

Tra i rinforzi spicca Federico Rossatti, schiacciatore classe 1994 che arriva in Romagna dalla 4 Torri Ferrara, con un curriculum importante che include presenze in Superlega, Serie A2, A3 e nel massimo campionato svizzero.

Torna poi in gialloblù dopo anni di assenza il centrale Giovanni Morrone, mentre giovani di prospettiva come Federico Sparvoli e Andrea Tenore avranno la possibilità di mettersi in mostra al fianco di giocatori esperti come John Dhiu Malual, Matteo Alessandri, Daniele Ferraro e Giovanni Pascucci, di ritorno a San Mauro dopo qualche anno passato in A3 Marcianise e in A2 a Ravenna.

Il campionato sarà decisamente impegnativo, con sfide ad alto livello contro formazioni come Osimo e Ferrara di coach Pupo Dall’Olio nel girone D, in cui è stata inserita anche Bologna. Il debutto è fissato per sabato 11 ottobre alle 17.30, in casa, contro la Sabini Castelferretti, poi subito le trasferte contro le ‘big’ Osimo e Ferrara, intervallate dalla gara interna contro Montorio.

Il progetto sportivo del club sammaurese non si ferma in ogni caso alla serie B: la Prima Divisione femminile si presenterà al via con un roster importante e l’ambizione di lottare per il vertice, mentre la Prima Divisione maschile sarà un laboratorio di crescita per i giovanissimi nati nel 2010 e 2011, affiancati da alcuni compagni più esperti.