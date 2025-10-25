"La sagra del pesce paralizza il centro storico"

Le proteste di alcuni cittadini per l’occupazione delle aree della manifestazione Il Pesce fa Festa, alimentano le forze di centrodestra che attaccano l’organizzazione. Lista Buda, Fratelli d’Italia e Lega denunciano la chiusura anticipata del centro storico per l’evento culinario che si tiene dal 28 ottobre al 2 novembre: "Chiudere il cuore della città oltre una settimana prima della sagra è un errore che colpisce proprio chi tiene in piedi il tessuto urbano nei mesi più difficili. Decine di posti auto cancellati, deviazioni e restringimenti paralizzano le consegne e tagliano i flussi dei clienti. E’ inconcepibile non disporre di piani e strumenti per allestire in tempi ristretti, a fasi, senza trasformare per giorni la città in un labirinto". Un altro tasto su cui spinge il centrodestra è la raccolta dei rifiuti: "Ci sono bidoni dell’immondizia chiusi con il fil di ferro e nessuna alternativa a portata di mano. La gente non può tenersi i sacchi in casa; inoltre ci sono difficoltà per bar e ristoranti che producono rifiuti tutti i giorni. Il Pesce fa festa richiama pubblico e genera economia, ma non può ogni volta comportare un conto salatissimo per una parte della città. In questi giorni abbiamo registrato il malumore diffuso della gente che davvero non comprende per quale ragione, per un evento di tre giorni (ma in realtà sono cinque, ndr), il centro storico debba essere chiuso una settimana prima".

g.m.