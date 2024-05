La sagra del pisello inizia con il mercato contadino

A Roncofreddo sabato dalle 17 a mezzanotte e domenica dalle 10 alle 22 tornerà la Sagra del Pisello giunta alla 53a edizione e organizzata dalla Pro Loco Malastesta con il patrocinio del Comune. Principale protagonista è il mercato contadino dove acquistare ortaggi e frutta di stagione piselli, fave, carciofi, ciliegie. Grande spazio è riservato al mercatino del riuso, dell’usato e della creatività e al mercato ambulante della domenica mattina. Poi stand gastronomici con specialità a base di piselli freschi, degustazine di prodotti locali e vini tipici, intrattenimento musicale e spettacoli dal vivo, giochi e attività per tutta la famiglia.

Sabato sera alle 21, Lucciolata al chiar di luna, camminata notturna e per un’escursione più impegnativa si dovrà attendere domenica mattina alle 10 con gli amici della "Longiano cammina sotto le stelle". I fotografi dalla Compagnia dell’Immagine creeranno un set principesco e chiunque vorrà potrà vestire i panni regali e divenire la star della festa. Non mancherà il buon cibo con i tradizionali piatti romagnoli a base di piselli. Dalle 15 alle 20 sarà aperto il Museo di Arte Sacra; dalle 15 alle 19 nella piazzetta Allende ci sarà la mostra di dipinti di Davide Gobbi e Oleana Solodiuk; alle 17 "Corsa di bsarel" camminata tra le colline di Roncofreddo; nei portici di via Battisti specialità coi piselli: tagliatelle, seppie, spezzatino, carciofi saranno proposti nello stand gastronomico Osteria Malatesta della Pro Loco. Alle 21.30 direttamente da Radio Sabbia ci sarà il dj Enrico Il Pazzo.

Domenica dalle 10 alle 19 in piazzetta Allende laboratorio Marcone con i giochi di una volta; dalle 10 alle 20 una giornata di festa organizzata dalla scuola materna Giovanni XXIII e dell’asilo nido Raggio di Sole.

Alle 17 in via Battisti tiro al salame e lotteria scout a cura del gruppo scout; alle 10 camminata guidata con Sergio Diotti e Roberto Forlivesi e dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 16 visita guidata al Museo del Fronte "Rubicone ‘44"; dalle 15.30 in via Battisti concerto con il quintetto "I Limoni Gli Ottoni Romagnoli"; alle 16 a Casa Carnacini degustazione guidata degli oli del Rubicone; dalle 18.30 alle 20.30 sul palco di via Battisti dj set; dalle 20.30 alle 23 spettacolo musicale con i Qluedo. E ancora mercato contadino con prodotti locali, esposizione di moto d’epoca, mercato domenicale dalle 8 alle 20, Food Truck con specialità tosco-romagnole. Servizio navetta bus gratuito domenica con fermate a Cento, Cimitero, campo sportivo, Curva di Pio per raggiungere comodamente il centro del paese.