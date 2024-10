La sagra della Pistolesa apre l’Ottobre a Selvapiana

Anche quest’anno, l’Ottobre a Selvapiana, giunto alla 78esima edizione, organizzato dalla Pro Loco, col patrocinio del Comune di Bagno di Romagna, ti prende in castagna per quattro domeniche consecutive. Primi ricci aperti domenica 6 ottobre con la Sagra della Pistolesa (castagne primaticce locali), che si terrà nei locali della sede della Pro Loco selvapianese, in via Chiesina, e che prenderà il via alle 12,30 col pranzo nella predetta sede. Poi, alle 14, spazio alla musica con dj Davide e ai momenti di animazione. Tutte le domeniche funzioneranno gli stand gastronomici, nei quali si potranno gustare vari prodotti tipici locali. Poi domenica 13 sarà dedicata alla regina dell’Ottobre con la storica Festa della Castagna, con i gustosi frutti di bosco prodotti dai castagneti plurisecolari che svettano nei territorio di Selvapiana e dintorni. Oltre al pranzo a base di prodotti di castagne, nel campo sportivo ci sarà anche la mostra cinofila (terza edizione). Nel pomeriggio intrattenimento musicale con dj set con Gino Acciai. Per lo spazio animazione e divertimento faranno la felicità di piccoli e grandi anche ari giochi di una volta, realizzati in legno. Domenica 20, in calendario la sagra dei funghi e dei tartufi. Anche quella domenica, alle 12,30, pranzo preparato dalle cuoche della Pro Loco, poi alle 14,30 spettacolo musicale con "Liberi di sognare in concerto" con tributo a Vasco Rossi. Giochi in legno per tutte le età. Per la quarta e ultima domenica dell’Ottobre a Selvapiana andrà in campo la festa del cinghiale, con pranzo alle 12,30. Poi dalle 14,30 animazione col dj Daniele e gara di maraffone.

gi. mo.