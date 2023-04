La sagra’Azzurro come il Pesce’ alle battute finali tra cibo e incontri

Oggi a Cesenatico si tiene la quinta ed ultima giornata dell’edizione 2023 di ’Azzurro come il Pesce’. A pranzo dalle 11.30 alle 15.30 e a cena dalle 18 alle 22, sarà possibile per l’ultima volta gustare le ricette marinare preparate dagli chef in viale Anita Garibaldi, in piazza Ciceruacchio, in via Mazzini, via Saffi, piazzetta delle Erbe e sul porto a Ponente vicino allo Squero. Tuttavia la giornata di festa inizia molto prima, visto che nelle vie del centro dalle 9 alle 23 è allestito un grande mercato ambulante con prodotti artigianali e tradizionali, alimenti tipici, modernariato, oggettistica e collezionismo. Gli organizzatori, in primis Confesercenti, Confcommercio ed il Comune, puntano a promuovere il prodotto locale e hanno stilato un disciplinare dettagliato sulle specie ittiche che si possono commercializzare, che non ammette l’utilizzo di pesce di importazione negli stand. Non manca l’animazione ed il divertimento per i più piccoli, con le aree dedicate all’intrattenimento che saranno allestite in via Fiorentini, viale Leonardo da Vinci e Corso Garibaldi, con giochi d’ingegno e abilità per bambini.

Nell’area del Mercato Ittico oggi alle 15.30 si tiene un incontro sul tema ’Riconoscere e pulire il pesce nostrano’, a cura dell’associazione ’Tra il Cielo e il Mare’. In corso Garibaldi di fronte alla Pescheria Comunale, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18 andrà in scena ’Una cozzata di storie’, letture a bassa voce per bambini, a cura di ’Nati per leggere’. In via Fiorentini, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.30, i Vigili del Fuoco organizzano ’Pompieropoli’.

Giacomo Mascellani