La Sammaurese alla prima prova ufficiale

24 ago 2025
ROBERTO DALTRI
Fischio d’inizio alle 16, oggi al Macrelli il preliminare di Coppa Italia contro la neopromossa Sansepolcro

Sarà Lorenzo Dall’Osso a guidare la. difesa della nuova Sammaurese

C’è sicuramente molta attesa per il preliminare di Coppa Italia di serie D che oggi, alle 16, al Macrelli, vedrà l’Inter SM Sammaurese confrontarsi col Vivi Altotevere Sansepolcro. Attesa alimentata dal fatto che dopo la preparazione estiva e le classiche amichevoli, adesso si inizia a fare sul serio, ma sopratutto dal fatto che oggi inizia un nuovo capitolo della storia giallorossa. La squadra è profondamente rinnovata, Antonino Asta ha sostituito sulla panchina Stefano Protti e a quanto pare nuovi sono anche gli obiettivi visto che una pura e semplice salvezza non basta più, come è stato dichiarato dalla nuova proprietà.

Venendo alle questioni di campo, Asta ha provato durante l’estate lo schieramento tattico che prevede la difesa a tre, il centrocampo a cinque e le due punte. Difficile ad inizio stagione definire quali saranno i punti fermi della squadra ma forse qualche ipotesi si può azzardare: a guidare la difesa penserà Dall’Osso, in mezzo al campo oltre all’esperienza di Bertani la squadra può contare sulla determinazione di Nisi, in avanti la coppia formata da Lucatti e Casolla appare al momento quella più affidabile. Sempre per quanto riguarda l’attacco negli ultimi giorni è arrivato Nicolò Amadori, centravanti classe 2005, reduce dall’esperienza vissuta ad Ancona e cresciuto nel settore giovanile del Cesena.

Oggi l’Inter SM Sammaurese si troverà di fronte una neopromossa, il Sansepolcro infatti ha vinto il campionato di Eccellenza ed è stato inserito nel girone E della serie D. Una squadra che ha cambiato guida tecnica visto che Armillei ha lasciato il posto a Davide Ciampelli. Una squadra che di sicuro sta usufruendo dell’entusiasmo di tutto un ambiente e che dimostra in campo di stare molto bene, durante la settimana infatti la formazione toscana si è imposta 3-0 contro il Cannara nel Trofeo Umbria di Eccellenza, le reti sono state firmate da Belli su rigore, Bocci di nuovo su rigore e ancora da Bocci autore quindi di una doppietta.

Davide Ciampelli di solito si affida alla difesa a quattro con tre centrocampisti puri e un attacco con il centravanti boa a due esterni molto offensivi, Ciampelli vanta una buona esperienza in serie D avendo allenato Triestina e Atletico Ascoli. La caratteristica principale del Sansepolcro sembra essere la capacità di pressare e ripartire in grande velocità quando riconquista la palla. Subito una bella prova insomma, in vista del campionato che inizierà il 7 settembre. Un’occasione per testare la condizione fisica della squadra, l’intesa fra i reparti e nello stesso tempo l’occasione di accedere al tabellone principale della Coppa di categoria. L’incontro di oggi sarà diretto da Vincenzi della sezione arbitrale di Bologna.

