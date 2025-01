La Sammaurese deve fare punti. E con il Tuttocuoio non sarà facile

Per la Sammaurese è arrivato il momento di dare di più. Le buone prestazioni che portano complimenti non bastano, i rimpianti non servono, contano i punti. Certo l’avversario di oggi è uno dei più scomodi che possono esserci, il Tuttocuio è una di quelle squadre abituate a conquistarsi i punti lottando fino all’ultimo, domenica scorsa i toscani hanno fermato la corsa del Ravenna, settimo risultato positivo di fila per la squadra allenata da Firicano. L’ex difensore della Fiorentina e attuale tecnico del Tuttocuoio deve fare fronte ad alcune assenze: l’attaccante Massaro, miglior marcatore dei suoi è fuori causa per infortunio, mentre il portiere Carcani, il difensore Veron e l’attaccante Benericetti sono squalificati. Stefano Protti non deve fare i conti con le squalifiche, però deve decidere chi schierare al centro della difesa, potrebbe tornare Ferrani oppure essere confermato Scanagatta, da vedere poi se al fianco di Morri o Sedioli. Diventa essenziale il posizionamento degli under anche in funzione del ritorno al gol. Da dopo la sosta, in pratica dall’inizio dell’anno, la Sammaurese è a secco di reti, certo questo è un problema che si trascina dall’inizio della stagione ma occorre trovare qualche rimedio se si vuole cercare di invertire la rotta. Nel reparto offensivo se diamo per certa la presenza di Bonandi a destra, al centro può esserci una staffetta fra Gallo e Merlonghi, difficile trovare una soluzione per impiegarli assieme, infine a sinistra la scelta cadrà per forza su uno fra Gningue e Deshkai visto che almeno un calciatore del 2006 deve essere in campo. Serve una prestazione di grande sostanza e concentrazione, vietato assolutamente cadere in momenti di disattenzione come quello che ha portato al primo gol subito la scorsa domenica. Serve tutto adesso alla Sammaurese, compreso un tifo che sappia sostenere la squadra nel momento più complicato da quando i giallorossi sono saliti in serie D. Al Macrelli si comincia alle 14.30, dirigerà Nenad Radovanovic della sezione di Maniago.

Roberto Daltri