La Sammaurese deve svoltare. Ma oggi sarà nella tana del Teramo

Non è stata una settimana facile quella che sta finendo in casa Inter SM Sammaurese. Dopo la sconfitta interna subita domenica scorsa con la Vigor Senigallia c’è stato da affrontare il fatto che Francesco Casolla ha fatto capire che la sua parentesi in giallorosso era già arrivata al capolinea: l’attaccante è tornato al Fossombrone, e tornerà al Macrelli con la nuova maglia già la prossima domenica.

Il percorso inverso a Casolla lo ha compiuto Gianluca Maggioli, il difensore mancino con origini venezuelane ha iniziato la stagione col Fossombrone con il quale in settimana ha trovato l’accordo per rescindere.

Inizia oggi un ciclo di incontri molto difficili per la Sammaurese a partire dal confronto odierno col Teramo. Gli abruzzesi sono attualmente in terza posizione, sono imbattuti visto che fin qui hanno conquistato cinque vittorie e tre pareggi, segnato quindici reti e ne hanno subite sette.

Servirà una Sammaurese praticamente perfetta per portare via punti dallo stadio Bonolis. Le distrazioni difensive che tanti punti sono costate fino qui non si devono ripetere. Anche in fase d’attacco bisogna saper sfruttare meglio le occasioni che gli avversari concedono, serve insomma un vero netto progresso che la squadra deve compiere anche in fretta.

Ora sarà ancora più dura: l’Inter SM Sammaurese che assieme al San Marino e al Giulianova ha il penultimo attacco del girone con appena sei reti all’attivo, ha appena visto partire Casolla che di reti ne ha segnate tre, perciò a questo punto Giuseppe ’Pino’ Lorenzo sarà costretto a trovare nuove soluzioni offensive. Per quanto riguarda la difesa, l’arrivo di Maggioli assicura maggiore capacità nel gioco aereo, anche in fase d’attacco, conoscenza del girone e quella personalità che finora certo non abbondava in giallorosso.

La scorsa domenica il Teramo ha pareggiato col Sora ma il risultato non è stato omologato per il ricorso del Sora.

Andando poi ad analizzare dal punto di vista tattico il Teramo di Marco Pomante si nota che di solito si schiera con la difesa a tre, quattro centrocampisti, due trequartisti dietro alla punta centrale. Il migliore marcatore del Teramo è Ameth Fall, centravanti di grande esperienza che ha frequentato a lungo il calcio della Romagna visto che ha indossato le maglie del Bellaria e del Rimini. È una squadra che schiera alcuni calciatori molto esperti della serie D il Teramo di Pomante: detto di Fall, anche i difensori Angiulli e Della Quercia, il centrocampista Carpani conoscono a fondo la categoria.

Con l’arrivo dell’ora solare, da oggi in serie D si inizia a giocare alle 14.30.

L’incontro si disputa allo stadio Bonolis di Teramo, a dirigere sarà Salvatore Montevergine della sezione di Ragusa.

Roberto Daltri