La Sammaurese guarda ai giovani. Porte aperte sia in entrata che in uscita

Lo aveva in qualche modo chiesto domenica scorsa Stefano Protti di poter avere almeno un under da schierare in difesa e la società giallorossa si è subito messa al lavoro. Matteo Beconcini, difensore esterno classe 2005, ex Pistoiese poi passato alla primavera del Sassuolo diventa una alternativa che permette al tecnico della Sammaurese di gestire con più libertà i cambi.

Ci sono anche uscite da registrare, visto che Jeffers Imoh lascia il giallorosso e pare in procinto di approdare alla Nuova Igea Virtus. Il bottino di reti di Imoh si è fermato al rigore messo a segno contro lo Zenith Prato. Lasciano la maglia giallorossa anche il centrocampista Arsenijevic e Filippo Tamai che ha trovato collocazione al Riccione 1926, squadra che milita in Promozione.

Intanto dietro le scrivanie della società si amplia il ruolo di Giorgio Tonino che dalla scorsa estate era direttore generale del settore giovanile: Tonino ora ha assunto la carica di direttore generale di tutta l’area sportiva della Sammaurese.

In questi giorni il clima al ’Macrelli’ è però purtroppo stato funestato dalla scomparsa di Alessandro Borghi, il ragazzo colpito da una malattia è scomparso a soli 24 anni. La società si è voluta unire al dolore della famiglia di Alessandro che aveva giocato con la maglia giallorossa nella stagione 2019-2020.

Eccellenza. Mercoledì sera, nei quarti di finale di Coppa Emilia di Eccellenza il Gambettola ha battuto 2-1 il Tropical Coriano. I verdi di casa sono passati in vantaggio nel primo tempo al 23’ con una bordata di Franchini, poi nella ripresa su azione da angolo, il tocco decisivo in mischia è stato quello di Zavatta. Nel finale il Coriano è andato in gol con Nisi.

Oggi ci saranno i sorteggi per le semifinali e il Gambettola conoscerà il suo avversario.

Nel frattempo anche i ’verdi’ sono attivi sul mercato. Dallo United Riccione arriva Niccolò Tirincanti, un classe 2006 capace di giocare da esterno sia in chiave difensiva che offensiva. L’attaccante Abdul Mubarac Zabre invece lascia il Gambettola per andare a indossare la maglia della Cava Ronco, prossimo avversario domenica del Gambettola in campionato. Dal prestito al Forlimpopoli è rientrato l’attaccante Falchero: nei prossimi giorni si capirà se resterà a Gambettola oppure no. Pochi giorni fa sembrava fatto l’arrivo in maglia di verde di Marco Casalboni, affare che adesso sembra congelato poiché il Novafeltria probabilmente prima di lasciarlo partire vuole trovare un sostituto adeguato per il suo reparto d’attacco.