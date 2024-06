"La Sammaurese ha compiuto un’impresa"

Nei suoi ottantanove anni di storia la Sammaurese non aveva mai vinto un titolo nazionale, almeno non fino a domenica, quando allo stadio Bozzi di Firenze la selezione Under 18 giallorossa, battendo col risultato di 3 a 1, l’Aranova è diventata campione d’ Italia di categoria. Un risultato destinato ad entrare nella storia della Sammaurese e che valorizza tutto il lavoro svolto in questi anni allo scopo di far crescere i giovani. Tre dei protagonisti di domenica: Frosio, Di Novella e Valdinoci hanno già esordito in prima squadra. Non è stato però un risultato del tutto inatteso, l’Under 18 giallorossa aveva raggiunto le finali regionali anche nelle due annate precedenti. Di questo abbiamo parlato con Fusco Cono, responsabile del settore giovanile e con Giuseppe ’Pino’ Lorenzo, allenatore dell’Under 18.

Fusco Cono, come ci si stente con il titolo di campioni d’ Italia in tasca?

"È una sensazione bellissima, una soddisfazione incredibile che la società merita per averci creduto in questi anni e per averci sempre supportato, un’impresa che premia il lavoro di Lorenzo e dei ragazzi ai quali vanno fatti i complimenti".

La nascita di questa squadra va raccontata...

"Certo, dovevamo ricostruire il settore giovanile dopo il periodo del Covid, sapevo che Pino Lorenzo con cui ho lavorato nel settore giovanile del Cesena (lui allenava la Primavera io gli Allievi), stava venendo via di lì e gli ho chiesto di venire a San Mauro. Lui ha accettato portando con sé alcuni dei ragazzi che stava allenando a Cesena che si sono uniti a quelli che avevamo già con noi".

Domenica poi avevate anche un pubblico di eccellenza a seguirvi.

"Oltre alle famiglie dei ragazzi c’erano il sindaco Guidi, l’assessore allo sport Bianchini, il presidente regionale della Federazione, Simone Alberici, il presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Giancarlo Abete e per la Sammaurese il presidente Campinoti, il vice Pozzi oltre al direttore sportivo Tamai al ritorno in pullman l’atmosfera era davvero frizzante".

Ci stavate provando da alcuni anni e questa volta avete centrato l’obiettivo.

"È il risultato di un lavoro nel quale la società crede, e per realtà come la Sammaurese è obbligatorio far cresere i propri giovani, e posso dire che il gruppo che farà parte della prossima Under 18 ci fa altrettanto ben sperare".

Non può mancare il commento proprio di Giuseppe Lorenzo: "Questi ragazzi hanno fatto davvero gruppo: sono quasi come fratelli, è un gruppo che ha dei valori forti, poi sono state importanti le famiglie al ritorno in pullman, ho ringraziato tutti i genitori perché hanno sempre sostenuto e incoraggiato questi ragazzi che da parte loro partita dopo partita sono migliorati e i risultati della finale e della semifinale contro due squadre forti dicono che hanno meritato questo titolo".

Roberto Daltri