La Sammaurese non può sbagliare. Adesso iniziano gli scontri diretti

La strada intrapresa sembra davvero quella giusta: la Sammaurese arriva da due risultati positivi nelle ultime due giornate, ha subito solo due reti nelle ultime cinque gare disputate. La solidità insomma sembra un dato consolidato, ma vista la classifica, nelle nove giornate che rimangono di qui alla conclusione del campionato, i giallorossi possono permettersi pochissimi errori, adesso poi è arrivato il momento degli scontri diretti e visto che la Sammaurese ne ha più d’uno a sfavore diventa molto importante riequilibrare questo dato.

Il primo scontro diretto si disputa oggi, al Centro Sportivo Biavati, contro quel Corticella che all’andata, al Macrelli, si è imposto col risultato di 3-1 decretando così il destino di Mirko Taccola.

La formazione bolognese allenata da Michele Nesi arriva dalla sconfitta subita sul campo del Cittadella Vis Modena, adesso può vantare sei punti di vantaggio sulla Sammaurese e occupa il primo posto nella griglia playout.

Di sicuro un occhio di riguardo lo merita Matteo Rizzi, il centravanti all’andata segnò la rete che ha sbloccato il risultato, nel complesso l’attaccante è arrivato a quota nove, quindi un terzo del bottino di tutto il Corticella porta la sua firma.

È una squadra dall’età media molto bassa il Corticella di Michele Nesi, logico quindi aspettarsi che possa commettere alcune ingenuità ma si tratta anche di una squadra che sa reggere i ritmi alti, di certo non è la impermeabilità della difesa il suo punto di forza dato che solo lo United Riccione finora ha una difesa più battuta.

Mister Stefano Protti non potrà di nuovo schierare Bonandi che sta ancora recuperando dal malanno alle costole, conseguenza di una botta subita contro il Sasso Marconi, le condizioni di Nisi vanno valutate, per il resto visto che non ci sono squalificati la rosa è tutta disponibile.

Nelle ultime giornate la coppia di difensori centrali composta da Scanagatta e Ferrani ha fornito buone risposte, la protezione fornita da Sedioli nel suo nuovo ruolo di centrocampista centrale ha sicuramente contribuito alla tenuta difensiva.

Restando al centrocampo, Nicolò Ravaioli e Maltoni sono i maggiori favoriti ad affiancare Sedioli, resta da definire l’attacco col ballottaggio fra Merlonghi e Gallo per la maglia del centravanti. I due esterni offensivi potrebbero essere di nuovo Papa a destra e Mavanga a sinistra.

Serve alla Sammaurese alzare il numero di occasioni da rete tradotte in gol visto che i giallorossi producono spesso un buon numero di occasioni ma poi ne concretizzano poche.

L’incontro di oggi inizierà alle 15: per permettere alla Maratona di Bologna di svolgersi senza alcun intoppo è stato deciso di far slittare l’inizio della gara. A dirigere la partita ci penserà Marco Burattini della sezione di Roma 1.

Roberto Daltri