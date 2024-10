La Sammaurese non può sbagliare. Deve tirarsi fuori dai bassifondi

Le partite sono tutte importanti, ma ci sono quelle gare che rappresentano veri e propri passaggi fondamentali nell’arco di una stagione, quelle che non devi sbagliare, quelle che devi cercare di vincere perché assicurano punti e fiducia. Lo scontro di oggi fra Sammaurese e Corticella è sicuramente uno di questi snodi, non solo perché si trovano di fronte ultima e penultima della classifica e vincere significa staccare la rivale ma anche perché, poi, mercoledì prossimo, ci sarà da scendere in campo di nuovo per recuperare la giornata saltata la scorsa domenica, e arrivarci con una vittoria alle spalle certo aiuterebbe molto. Lo sappiamo, si deve sempre pensare ad un impegno alla volta, ma in questa situazione Mirko Taccola deve valutare con grande attenzione anche la possibilità di concedere un turno di riposo a chi mercoledì scorso è sceso in campo a Pistoia e magari ha fatto vedere di non godere di uno stato di condizione fisica perfetta. Altro difficile compito che spetta a Taccola è quello di trovare la formula che permetta alla Sammaurese di subire meno reti: dopo lo zero a zero della prima giornata a Forlì, tutte le altre gare disputate dai giallorossi si sono concluse con almeno una rete al passivo. Così come, prima o poi, l’attacco dovrà produrre di più se si tiene conto che fino qui sono stati solo sei i palloni finiti dentro le reti avversarie, insomma c’è molto da migliorare come la classifica certifica.

Si poteva anche mettere in conto che il Corticella, finito il ciclo con Miramari in panchina, potesse trovare maggiori difficoltà, vista anche la partenza di molti dei protagonisti delle ultime due splendide stagioni, meno prevedibile era il fatto che i bolognesi si sarebbero presentati all’appuntamento di oggi con la difesa di gran lunga più battuta del girone: 21 reti subite in sette turni alla media quindi di tre ogni gara disputata. Non sarà uno dei protagonisti di questo confronto Adam Gessaroli, l’attaccante ex Primavera del Cesena infatti è squalificato, ci sarà però Matteo Rizzi, autore finora di sei reti, due su rigore, lui insomma è il pericolo numero uno per Scanagatta e compagni.

Mercoledì scorso a Pistoia si è rivisto Pacchioni al quale oggi Taccola potrebbe concedere più minutaggio per fargli ritrovare il ritmo, scontata la presenza a centrocampo di Manuzzi il tecnico dovrà decidere chi affiancargli. Da oggi col cambio di orario il fischio di inizio è fissato per le 14,30, questo delicato incontro sarà diretto da Salvatore Fresu della sezione di Sassari.

Roberto Daltri