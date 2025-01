La Sammaurese non può sbagliare. A Prato servono punti salvezza

Le prime due giornate del girone di ritorno sono volate via senza lasciare punti nelle tasche della Sammaurese. Domenica scorsa la squadra meritava di uscire con un risultato positivo dal Benelli, ma questo non fa classifica e se a qualcosa fa bene si tratta solo della fiducia. Adesso quindi bisogna cercare di portare via punti da ogni campo e contro ogni avversario, a partire da oggi allo stadio Lungobisenzio di Prato.

Anche il Prato di Mariotti arriva da due sconfitte che ne hanno rallentato la marcia, la vigilia poi è stata caratterizzata dalla richiesta del difensore Matteucci che ha detto chiaramente di voler essere ceduto. Marco Mariotti si trova quindi con un difensore in meno ma in compenso ritrova i centrocampisti Giusti, Gemmi, Preci e Scararafoni mentre per l’attaccante Barbuti il tecnico ha detto di voler decidere questa mattina dopo l’ultimo test se portarlo in panchina o rinunciare del tutto alle sue prestazioni.

Qualche dubbio se lo porterà fino agli ultimi minuti anche Stefano Protti. Gningue durante la settimana si è sottoposto ad alcuni esami per valutare se la botta subita la scorsa domenica ha prodotto danni tali da costringerlo a fermarsi. Anche Ferrani, sostituito durante l’intervallo, potrebbe non essere rischiato anche se il problema muscolare che ha accusato non sembra tanto grave. Se Gningue e Ferrani non dovessero farcela, i sostituti possono essere Deshkaj o Magrini per il giovane esterno e Sedioli per Ferrani al centro della difesa al fianco di Morri.

Durante la conferenza stampa della vigilia Marco Mariotti ha dichiarato di aver visto con grande attenzione le immagini dell’incontro fra Ravenna e Sammaurese, ha aggiunto che teme la voglia di volersi salvare dei giallorossi e ha riservato un appezzamento per le doti fisiche e caratteriali di Nisi, poi il tecnico del Prato ha chiuso dicendo che senza badare troppo all’estetica, oggi, la sua squadra deve cercare a tutti i costi di fare risultato.

Forse proprio di questa voglia di Mariotti di fare risultato e della voglia dei tifosi del Prato di togliersi quelle soddisfazioni che negli ultimi anni sono mancati, la Sammaurese deve fare una sua forza. Se il Prato dovesse concede spazi come ha fatto domenica scorsa il Ravenna sarà fondamentale saperli sfruttare sapendo che serve massima lucidità in fase di conclusione. Questo incontro, come tutti quelli del girone inizierà alle 14.30.

L’incarico di dirigere la partita è stato affidato a Giovanni Di Palma della sezione di Cassino, i suoi collaboratori sono Benedetto Casale e Gian Marco Esposito, entrambi appartenenti alla sezione di Formia.

Roberto Daltri