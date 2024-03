La Sammaurese si prepara. Oggi la sfida col Corticella

Quello che la Sammaurese va oggi ad incontrare allo stadio Biavati di Bologna è un Corticella reduce da due sconfitte, colpito dalle squalifiche: oggi sono fuori causa Farinelli, Bertani, Menarini e Chmangui. La Sammaurese, che da parte sua ha sempre perso nelle ultime tre giornate, deve pensare a sé stessa, ad evitare certe distrazioni difensive; vedi il gol subito domenica scorsa per ritrovare la vittoria che a questo punto serve davvero tanto.

È un avversario difficile da inquadrare il Corticella di Alessandro Miramari: i bolognesi finora hanno conquistato più punti in trasferta che non sul loro campo, hanno pareggiato solo in tre occasioni, questo indica che la squadra di Miramari gioca sempre con una impronta molto offensiva. Serve molta attenzione su Michele Trombetta, attaccante dotato di grande presenza fisica, autore finora di dieci reti.

Rientra dalla squalifica Francesco Campagna e questo offre a Mirko Taccola la possibilità di schierare un centrocampista che ha tempi di inserimento e visione della porta come pochi in categoria, il tecnico giallorosso dovrà anche decidere se utilizzare Gasperoni nella formazione iniziale o durante l’incontro.

Come si è visto anche contro il Fanfulla l’esterno ex Forlì con il suo dimanismo e i suoi colpi può diventare quello che mette in difficoltà le difese avversarie, si può anche ipotizzare una staffetta fra lo stesso Gasperoni e Campagna. Il fischio di inizio dell’incontro è fissato alle 14,30, toccherà a Diego Castelli di Ascoli Piceno dirigere questo delicato match.

Roberto Daltri