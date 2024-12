La Sammaurese si rinforza. Cala un poker di acquisti

La finestra di calciomercato invernale per i dilettanti si chiude fra meno di una settimana e chi deve intervenire sa che deve stringere i tempi. Senza dubbio una delle società più attive in questo momento è la Sammaurese. Dopo gli esordi di Forte e Beconcini avvenuti la scorsa domenica, altri se ne annunciano domani nel match contro lo United Riccione: partiamo da due ritorni che di sicuro faranno piacere ai tifosi oltre che a Stefano Protti, due anni fa Gabriele Masini e Mario Merlonghi erano partiti da San Mauro in direzione Forlì e adesso hanno appena percorso la stessa strada ma al contrario. Da Masini arriverà di sicuro più spinta sugli esterni, sia a destra come a sinistra mentre Merlonghi porta pericolosità in avanti e qualità sui calci piazzati. Ci sono quindi i rientri di facce già conosciute ma ci sono anche i nuovi arrivi: per rafforzare un attacco fin qui poco produttivo in questi giorni sono arrivati al Macrelli Mattia Gallo, attaccante dalla notevole struttura fisica che arriva dalla Vogherese, poi altra novità e questa dal sapore internazionale sempre in chiave offensiva è l’innesto di Richard Sila, esterno offensivo di origini francesi che ha maturato esperienze nel calcio francese oltre a quello rumeno. Molti arrivi ai quali corrispondono partenze, al Manfredonia è approdato Davide Gaetani autore di cinque reti in maglia giallorossa, l’ultima la scorsa domenica, non vestirà più la maglia della Sammaurese neppure Canalicchio, inoltre è stato rescisso il contratto con Giovanni Pacchioni che al momento non risulta aver trovato una nuova collocazione. Infine è stato prolungato fino a fine stagione il rapporto con Thomas Bonandi che al momento del suo rientro aveva firmato per rimanere fino a dicembre; la speranza dei tifosi è che attorno al nucleo composto da Bonandi, Masini e Merlonghi nasca una Sammaurese più competitiva di quella vista finora.

Roberto Daltri