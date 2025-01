La Sampierana e il Gambettola ritrovano la vittoria

Gambettola 3

Russi 2

GAMBETTOLA: Golinucci, Difino (1’ st Marconi), Aloisi, Mengucci, Crociati, Rossi, Zattini, Franchini, Peluso (47’ st Giorgi), Gadda (1’ st Bernacci), Mancini (47’ st Tirincanti). A disposizione: Dashi, Vagnarelli. All.: Bernacci.

RUSSI: Sarini, Colombo, Dradi (20’ st Cobrescu), Bertoni, Gualandi, Ferretti, Guidi (30’ st Calderoni), Zela (30’ pt Santomauro), Lanzoni (24’ st Saporetti), Salomone, Gramellini (13’ st Brigliadori). A disposizione: Sangiorgi, Nicolosi, Melandri, Kodra. All.: Ferrario.

Arbitro: Pastori di Busto Arsizio.

Reti: 20’ pt Mancini (G), 32’ pt Mancini (G), 33’ pt Santomauro (R), 46’ pt rig. Salomone (R), 33’ st Mancini (G).

Note: ammoniti: Zattini (G), Gualandi (R).

Mancini trascina il Gambettola in una soffertissima vittoria contro il Russi. Al 20’ vantaggio dei padroni di casa: azione personale di Mengucci, dall’out serve indietro a Mancini che, di esterno destro, batte il portiere avversario. Al 32’ il raddoppio, Aloisi crossa in mezzo per Mancini che, al volo, non lascia scampo a Sarini. Un minuto dopo, il Russi dimezza le distanze, merito del neoentrato Santomauro che, con un gran tiro, infila la palla sotto l’incrocio dei pali. In pieno recupero, la formazione ospite guadagna un penalty, fallo di Golinucci su Salomone, dagli undici metri si presenta lo stesso Salomone, che spiazza il portiere avversario, riportando il risultato in parità. Al 33’ st il gol vittoria del Gambettola, merito di Franchini che parte da metà campo, solo davanti a Sarini, appoggia a Mancini che realizza la tripletta.