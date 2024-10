La Sampierana non sbaglia un colpo, il Gambettola si arrende

GAMBETTOLA

0

SAMPIERANA

1

GAMBETTOLA: Golinucci, Marconi, De Queiroz, Rossi (1’ st Crociati), Aloisi, Franchini (1’ st Gadda), Vagnarelli, Simoncelli (1’ st G. Bernacci), Mengucci, Zavatta (12’ st Peluso), Mancini. All.: Angeli ( Marco Bernacci, nella foto, squalificato).

SAMPIERANA: Foiera, Quaranta (25’ st Aryo), Quercioli, Narducci, Pungelli, Lo Russo, Sylla (21’ st Ponticelli), Petrini, Lanzi (8’ st Pippi), D. Braccini (8’ st Chiarini), S. Braccini. All.: Barontini.

Arbitro: Utili di Faenza.

Rete: Aryo al 37’ st.

La Sampierana si conferma una vera ammazzagrandi: sabato scorso la squadra allenata da Barontini aveva battuto il Mezzaolara e ieri è toccato al Gambettola, in entrambi i casi decisivo si è rivelato un gol segnato da Oluwatobi Aryo. Il Gambettola si era era rialzato nel turno di recupero ed è incappato nella terza sconfitta negli ultimi quattro turni.

L’incontro inzia con mezz’ora di ritardo per mancanza dell’ambulanza (deve essere sempre presente), poi si parte: Sampierana all’inizio guardinga ma sempre molto compatta e molto dinamica, il Gambettola si affida alla spinta che Aloisi non fa mancare a sinistra e agli spunti di Mancini. Al 5’ bello spunto di Mancini sul cui tiro Foiera è ben appostato, l’azione la conclude Mengucci con un tiro troppo alto. Al 19’ Zavatta prova il sinistro dal limite ma la mira non è felice, la gara non offre molte occasioni da rete, entrambe le squadre infatti cercano prima di tutto di non concedere spazi. Al 43’ sul cross di Sylla la presa di Golinucci non è sicura, Davide Braccini cerca un compagno in mezzo all’area ma non lo trova. Ad inizio ripresa il Gambettola opera tre cambi e passa alla difesa a quattro, l’arbitro sorvola sul brutto intervento di Lanzi che meritava il rosso e il Gambettola al 6’ si divora una occasione enorme: Gadda da dentro l’area piccola prova il pallonetto che Foiera devia in angolo. Al 13’ Gadda ci riprova ma il suo tiro viene smorzato, ben più potente è il sinistro di Mancini alla mezz’ora ma i pugni di Foiera respingono sicuri. Al 35’ Peluso si libera in area, poi col destro batte alto, gol mancato e gol subito nel giro di due minuti. Al 37’ Chiarini serve Aryo in area, controllo perfetto e girata pronta sulla quale Golinucci si deve arendere.

Nel finale il Gambettola prova l’arrembaggio ma la Sampierana non perde mai la testa, anzi gli ospiti vanno vicino al raddoppio al 44’ quando Golinucci chiude bene sul suo palo e respinge la botta di Ponticelli. Con questa vittoria la Sampierana almeno per un giorno appaia il Castenaso al primo posto, al Gambettola rimane la consapevolezza che il cammino è lungo ma di certo impervio.

Roberto Daltri