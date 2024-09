La Savignanese si presenta. Oggi subito derby con il Diegaro

Profilo basso, pochi proclami ma piuttosto l’orgoglio di far vedere che la Savignanese è ben decisa ad andare oltre una stagione, quella scorsa, segnata dalla retrocessione e dalla scomparsa della presidente Mariacristina De Zardo.

La società riparte dal presidente Nino Urbinati, dal direttore generale Franco De Falco, dal direttore sportivo Andrea Maruca, da un nuovo tecnico, Davide Nicolini e da una rosa molto rinnovata, composta da molti giovani, in prevalenza cresciuti nel settore giovanile gialloblu e da alcuni calciatori più esperti, alcuni dei quali hanno deciso di tornare a Savignano.

Durante la presentazione della squadra questi sono stati alcuni degli aspetti sottolineati dalla società, Davide Nicolini non ha voluto fissare un obiettivo ben preciso, l’allenatore ex Verucchio ha detto che visto che si riparte dopo la retrocessione, e che l’età media è bassa è meglio partire con la voglia di fare bene e di lavorare, ha aggiunto che il gruppo ha finora dimostrato, poi strada facendo si capirà dove si può arrivare.

Il capitano dei gialloblu sarà Gabriele Varrella, difensore centrale alla sua seconda esperienza con la Savignanese. A centrocampo ci si affida alla sapienza di Pirini, in avanti i gol dovranno arrivare non solo da lui, ma certo Eric Fedeli è l’attaccante di maggior spicco, per lui che il gialloblu lo ha indossato solo da bambino è un vero ritorno alle origini. La voce di Rino Gaetano ha chiuso la serata sulle note di "Il cielo è sempre più blu" oramai diventata la vera colonna sonora della Savignanese.

Da oggi però parola al campo: alle 16,30 al ’Capanni’ primo incontro valevole per la Coppa Italia e subito test di alto livello con avversario il Diegaro. Dirige l’incontro Riccardo Samaritani di Ravenna. Non è ancora campionato ma visto il valore del Diegaro per la Savignanese è un bel banco di prova.

Oggi anche le squadre che militano nel campionato di Eccellenza iniziano il loro percorso in Coppa Italia. Si comincia, al ’Comunale’ di Gambettola: fischio di inizio alle 16,30 per lo scontro fra i locali e il SanpaImola.

Si confrontano due squadre che hanno obiettivi diversi in campionato: il Gambettola punta ad una posizione di alta classifica, il SanpaImola parte con la voglia di salvarsi prima possibile, a dirigere la gara sarà Alessandro Cappello di Imola.

La neopromossa Sampierana si riaffaccia in Eccellenza partendo, sempre oggi, dalla Coppa e dallo scontro con la Vis Novafeltria, reduce da una salvezza acciuffata ai playout.

Per entrambe il primo obiettivo stagionale, in ottica campionato, è quello di assicurarsi prima possibile la permanenza in categoria. Oggi, dunque si scende in campo al ’Campodoni’, con il fischio di inizio fissato alle 16,30. A dirigere l’incontro sarà Michele Giorgini di Cesena.

Roberto Daltri