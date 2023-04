"La sberla non è educativa bisogna usare la parola"

di Ermanno Pasolini

Interessante e attualissimo dibattito durante il primo incontro organizzato a Savignano dall’associazione ’Momento d’ascolto’ al centro sociale ricreativo culturale ’Secondo Casadei’ in piazza Giovanni XXIII. Tre incontri per genitori titolati ’Genitori vs Figli. Alleati sicuri o sicuri rivali?’. Il primo ha riguardato ’Due tozze: fanno bene o male?’. Sono intervenuti: l’avvocato Jusi Andriuolo, la psicologa Giulia Bisacchi, lo psicoterapeuta Luca Fabbri e la psicologa dell’età evolutiva Romina Muratori. Ha detto la presidentessa dell’associazione Elena Bartolini: "Cerchiamo di mettere a disposizione di tutti le nostre risorse per aiutarli ad affrontare i cambiamenti che la società impone. La nostra associazione organizza anche questi incontri". Presente anche l’assessora Francesca Castagnoli: "Associazioni come la vostra sono indispensabili per il nostro Comune perchè spesso ci sono persone che hanno problemi, non sanno a chi rivolgersi e in voi trovano proprio un momento d’ascolto".

Simpaticamente l’avvocato Jusi Andriuolo ha detto che è sua la colpa del titolo dell’argomento della serata che "molti non volevano perchè troppo forte". La psicologa dell’età evolutiva ha aggiunto: "La reticenza sul titolo è stata mia. Sono mamma e le tozze le ho usate anch’io, ma credo che questo non sia uno strumento educativo. Lo schiaffo non è uno strumento pedagogico. Bisogna prima usare altri strumenti dell’educazione a cominciare dalla parola. La parola del genitore ha un valore sui ragazzi fino a una certa età, fino a 11-12 anni. Lo strumento fondamentale che è venuto a mancare nel corso degli anni nella famiglia è l’autorevolezza. Se dico no è no. Non va bene lo schiaffo che è liberatorio più per i genitori che per i figli".

Lo psicoterapeuta Luca Fabbri: "Nei momenti di scontri che ci sono all’interno delle famiglie con i cambiamenti molto rapidi e profondi che non ci sono mai stati nel corso dei secoli come oggi, si scontrano diritti e desideri di figli e genitori. C’è un diritto a vestirsi, ma non necessariamente con abiti firmati. I figli già a 15 anni chiedono di andare in discoteca. Ed è qui che nasce il fatto se dare fiducia o no".

Ha concluso la psicologa Giulia Bisacchi: "Io le tozze le ho prese e oggi da adulta penso che i miei genitori abbiano fatto bene. Ricordo una serata di una amica del nostro gruppo che si ubriacò. Prima decidemmo di stare zitte, ma io lo dissi alla sua mamma e tutte le altre mi considerarono una spia. Poi capirono che avevo fatto bene". Prossimi incontri sempre alle 20.45: mercoledì 19 ’Adolescenti violenti: perchè?’ mercoledì 26 ’Maschio, femmina, o...’.