La scalata di Ruggeri . Il giovane bergamasco entra nella top 300

Continua a piccoli passi la crescita di Samuel Vincent Ruggeri sul circuito Atp. Il ventiduenne bergamasco, qualificatosi per il tabellone principale del challenger di Nuova Delhi (75 mila dollari di montepremi, cemento) dopo avere superato nelle qualificazioni il francese Constantin Bittoun e il russo Alexej Zakharov), ha superato il primo turno liquidando la wild card locale Siddharth Vishwakarma per 6/4, 6/2, guadagnando il diritto di affrontare oggi il ceco Dalibor Svrcina, numero 177 del mondo e quarta testa di serie.

La vittoria contro il tennista di casa ha un significato speciale, perchè consentirà a Ruggeri di entrare settimana prossima per la prima volta in carriera nella top-300 Atp. Un primo significativo traguardo che premia le scelte del coraggioso bergamasco, dall’inizio della stagione impegnato al 100% da vero e proprio giramondo sui campi veloci, peraltro con risultati apprezzabili. Dei sei challenger sinora affrontati partendo dalle qualificazioni, ha infatti superato il tabellone cadetto in ben cinque occasioni su sei fra Oeiras, Tenerife 1, Quimper, Bangalore e appunto Nuova Delhi, fallendo l’obiettivo solamente a Chennai. Di questo passo l’accesso diretto nei challenger primaverili sulla terra e l’abbandono del circuito ITF sarà cosa fatta a breve. Silvio De Sanctis