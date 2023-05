La scelta dei sarsinati: il sindaco o il commissario

Domani dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15 si vota per le comunali con una lista sola a Sarsina. L’unico candidato sindaco è il primo cittadino uscente Enrico Cangini, 30 anni, per la lista civica Sarsina Nostra, con dodici candidati al consiglio comunale e sostenuta dal centrodestra. È la prima volta che a Sarsina si tengono le comunali con una lista sola, in un Comune dove nel dopoguerra è stato sindaco per cinquant’anni il democristiano Lorenzo Cappelli, mosca bianca nella Romagna rossa. Ma non è un precedente in assoluto. A Sant’Agata Feltria nel 2022 le comunali si sono infatti svolte con un solo candidato.

Nel caso di un’unica lista in lizza, nei Comuni con meno di 15mila abitanti la legge impome che venga superato il quorum del 40% almeno dei votanti, nel caso di Sarsina sui circa 3.100 iscritti alle liste, in caso contrario il comune viene commissariato con conseguente la stasi amministrativa e riconvocazione delle elezioni nel 2024.

Nel 2019 i votanti superarono il 65%. Il sindaco uscente Enrico Cangini ha fatto una campagna elettorale porta a porta, battendo frazioni su frazioni. Ieri sera ha chiuso la campagna elettorale alla sala del centro culturale cittadino. "L’avversario per me non ha volto – dice –, ma non per questo è più facile da sconfiggere. L’astensione si batte con una grande partecipazione democratica. È stata una campagna intensissima: ho incontrato tantissimi cittadini nelle frazioni, li ho ascoltati e ho cercato di fare capire come proseguiremo il buon lavoro avviato nei cinque anni trascorsi e ho fiducia di battere il quorum".

