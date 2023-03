La scienziata Joli racconta la sua missione in Antartide

Da Cesena al Polo Sud per studiare e comprendere le variazioni climatiche sulla terra e non solo. Elena Joli, fisica teorica e divulgatrice scientifica, reduce da una missione in Antartide insieme ad altre 76 donne scienziate da diversi Paesi del globo per il progetto australiano Homeward Bound, è intervenuta durante un incontro del Rotary Club Cesena. "Una missione scientifica - ha sintetizzato la stessa Joli - di leadership al femminile, comunicazione e tutela dell’ambiente con lo scopo di promuovere le donne impegnate in ambito scientifico e puntare i riflettori sull’impatto del cambiamento climatico sul globo".

Joli, cesenate, dopo la laurea a Bologna, ha studiato i buchi neri all’École Normale Supérieure di Parigi ed ha conseguito un Master in Comunicazione della scienza alla Scuola Internazionale di Trieste. È autrice di numerosi manuali di divulgazione per le scuole e fa parte dell’editorial board di ’Sapere’, la più antica e prestigiosa rivista di divulgazione scientifica italiana.

Fra le immagini suggestive, da lei stessa riprese in Antartide, e mostrate durante l’evento, ci sono le anomale colorazioni rossastre dei ghiacci di alcune zone, segno della fioritura di alghe stimolata dalle temperature che in alcuni casi hanno sfiorato lo zero.

"L’Antartide - ha evidenziato -, dove nessun Paese ha giurisdizione e neppure può operare nel senso dello sfruttamento ma solo dello studio, è un luogo eccezionale in senso ampio, ma soprattutto è un indicatore ecologico sensibile alle minime variazioni. Ciò che accade in Antartide è significativo per poter prevedere i modelli climatici su larga scala".

L’incontro è stato anche l’occasione per riflettere sul rapporto donne e scienza. "In passato hanno avuto porte sbarrate, ora sono aperte ma restano stereotipi di genere che relegano le donne a discipline umanistiche. È ancora necessario ribadire che le facoltà scientifiche sono spalancate a studenti e studentesse. Ma mancano dei modelli di riferimento declinati al femminile".