La scomparsa di Cristina: "Nella Chiesa ho trovato un muro impenetrabile"

La giornata contro la violenza sulle donne. C’è una donna che ogni giorno, da 32 anni, deve fare i conti con la violenza. Eppure è ancora lì, in piedi, a testa alta. A chiedere giustizia, non vendetta. Giustizia per sua figlia. Ieri mattina Marisa Degli Angeli, madre di Cristina Golinucci, la ragazza scomparsa il primo settembre del 1992, era a Ronta, davanti alla panchina rossa collocata in memoria di Cristina. Era insieme agli esponenti dell’associazione ‘Fermi con le mani’, che si è schierata al suo fianco alla ricerca della verità. "Non è facile continuare a battersi – ha commentato mamma Marisa – perché mentre il tempo passa, io penso a chi mi ha tradito. Sono tanto amareggiata, ma non per questo lascio la fede come primo baluardo per sostenermi. Vado in chiesa, qui a Ronta, e continuerò ad andarci perché in quel luogo vedo Cristina, che credeva, aiutava e professava. Proprio in chiesa però, parlando con una persona, mi sono sentita dire che non riuscirò mai ad arrivare alla verità, perché l’organizzazione ecclesiastica è come un muro impossibile da penetrare. Io quel muro voglio perforarlo, ma intanto non posso fare a meno di pensare che certe persone che professano la loro fede, siano peggiori di chi è ateo".

Parole dure, pronunciate con fermezza, da una madre costretta a vivere senza risposte. Il caso inerente la scomparsa di sua figlia è stato recentemente chiuso per la decima volta, dopo che lo scorso anno gli inquirenti avevano aperto altre piste, che conducevano pure all’ambiente cattolico cittadino. Negli ultimi giorni nel frattempo i legali dell’associazione Penelope sono tornati a chiedere di indagare su Emanuel Boke, il principale sospettato della famiglia, ma mai indagato, che fece perdere le sue tracce dopo aver scontato una condanna per violenza sessuale e che ai tempi della scomparsa di Cristina, frequentava il convento dei frati Cappuccini, dove venne ritrovata l’auto della giovane. "Le rivelazioni che sono emerse negli ultimi anni sono state come uno tsunami – ha aggiunto Marisa – un terremoto per me, che voglio credere nelle persone e nella loro buonafede. Ma se chi professa la fede è talmente ipocrita da arrivare ad allontanare chi quella fede ce l’ha, allora diventa tutto veramente difficile. E’ venuto fuori così tanto marciume… Sono delusa, ma continuo a chiedere aiuto. E lo chiedo prima di tutto a chi è in Cielo, per darmi la forza di andare avanti, per portare alla luce la verità". All’incontro che si è svolto nel giardino di Ronta dedicato a Cristina ha partecipato anche un gruppo di amici e di conoscenti della famiglia. Marisa non è da sola, le voci al suo fianco sono tante. Sono urla. Ma non sono ancora riuscite a dissipare il buio che avvolge le sorti di Cristina.