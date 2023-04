La scoperta di Cora Seeds "Così sconfiggiamo il Covid dei pomodori"

Cesena si conferma un punto di riferimento per l’ortofrutta e dalla nostra città arriva una soluzione per una malattia che da qualche anno sta mettendo a dura prova la produzione di pomodoro: il suo nome è Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) ed è stato ribattezzato il Covid dei pomodori. Da quando è stato scoperto per la prima volta nel 2014 in Israele, è stato protagonista di una rapida diffusione in tutto il mondo, con pesanti ripercussioni economiche per i produttori, perché i pomodori colpiti dal virus non sono commercializzabili e nelle serre dove si ravvisa la sua presenza le piante vanno eradicate per contenerne la diffusione. Diffusione che avviene soprattutto per via meccanica, da qui l’importanza di prestare attenzione durante il lavoro in serra (trapianto, potatura, coltivazione…) e anche ai materiali che possono venire a contatto con il virus, come vestiti, scarpe e strumenti; ecco perché è necessario avere dispositivi di protezione. Un po’ come succedeva con le mascherine ai tempi della pandemia.

Dalla ricerca tutta italiana della ditta sementiera cesenate Cora Seeds nasce una gamma di pomodori resistenti al ToBRFV: si tratta di varietà selezionate, testate e già coltivate che in parole povere non si ammalano. E proprio questa importante novità sarà presentata da Cora Seeds al Macfrut, la vfiera internazionale dell’ortofrutta che si aprirà mercoledì al Rimini Expo Center.

"Il pomodoro è il nostro focus per Macfrut a cui dedicheremo l’intero stand (Padiglione D4 - Stand 005): abbiamo varietà resistenti al ToBRFV che, dopo essere state testate nei principali areali italiani ed esteri, hanno già fatto il loro debutto sul mercato con risultati molto soddisfacenti – spiega Maurizio Bacchi, presidente di Cora Seeds – Siamo pronti per supportare i produttori con le giuste varietà commerciali e le corrette informazioni: sono soluzioni nate per soddisfare le esigenze del mercato da un punto di vista qualitativo e produttivo e garantiscono elevate prestazioni agronomiche, compresa la resistenza alla nuova virosi che da alcuni anni sta colpendo il pomodoro".

Come spiega il Servizio fitosanitario della Regione Emilia-Romagna "i sintomi del ToBRFV sono visibili a partire dalla sviluppo della 56 foglia vera e sono particolarmente evidenti sui frutti, ove si manifestano con scolorimenti e alterazioni del colore". Avere varietà resistenti è quindi importante per garantire la produzione. Cora Seeds ne ha lanciate quattro, di diverse tipologie: due pomodori a grappolo, un datterino e un midi plum. La ditta sementiera cesenate è stata fondata dallo stesso Bacchi nel settembre del 2006: negli anni ha portato avanti un importante programma di miglioramento genetico della cipolla che ha fatto conoscere l’azienda in tutto il mondo, ma oggi il paniere di prodotto è molto ampio. Il quartier generale è a Martorano, con uffici, magazzino e laboratorio, ma l’impresa ha altre stazioni di ricerca e una rete commerciale estera. A proposito dello sviluppo internazionale, nel 2020 ha preso forma il progetto Cora MENAA, la cui stazione sperimentale è situata ad Antalya (Turchia), con l’obiettivo di espandere le proprie attività nei mercati dell’Africa e del Medio Oriente.