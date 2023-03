La scrittura dalle origini ad oggi nell’incontro con Davide Gnola

Oggi prende il via il ciclo di incontri ’Mondo Donna, amore, diritti, violenza’. L’appuntamento, organizzato dall’Università per gli Adulti con il patrocinio del Comune, è alle 16 nella sala convegni del Museo della Marineria, dove Davide Gnola (nella foto) introdurrà l’argomento ’Quando i libri si scrivevano a mano, l’affascinante storia del libro e della scrittura’. La conferenza intende illustrare come sono cambiate le forme, le tecniche, i materiali di trasmissione della parola scritta, a partire dall’età antica fino ai giorni nostri, con un particolare riferimento alla scrittura latina e all’area del bacino del Mediterraneo e dell’Europa.

L’uomo in tempi antichissimi scolpiva sulla pietra, successivamente si è passati al rotolo di papiro e più di recente all’invenzione della stampa e della scrittura digitale. Gnola evidenzierà anche il ruolo avuto da alcune donne nella scrittura, in particolare nel periodo medievale. La proiezione odierna e quella futura, apre invece lo scenario a computer dotati di particolari programmi, grazie ai quali, introducendo alcuni elementi del soggetto o della materia scritta, dove è lo stesso pc a poter scrivere i libri al posto dell’uomo.

Davide Gnola è direttore del Museo della Marineria e responsabile dei beni e delle attività culturali del Comune di Cesenatico. È un esperto di organizzazione e gestione di musei ed in particolare di musei marittimi; nella sua carriera ha pubblicato anche alcuni libri di storia locale e di storia marittima. I suoi primi interessi e lavori nel campo dei beni culturali, hanno riguardato i libri antichi i codici medievali e la paleografia. Da qui è nata l’idea di organizzare una conferenza sulla storia della scrittura e del libro, la cui partecipazione è gratuita e aperta a tutti.

g.m.