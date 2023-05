La scuola accende la Malatestiana Rondoni-Borgonovo, sfida in classe

Anche dell’eterno dilemma – cosa deve essere la scuola e cosa deve fare - si è conversato al Festival Malatestiano della libertà che, dopo l’inaugurazione di venerdì pomeriggio, si è svolto l’intera giornata di ieri con incontri all’aula magna della Biblioteca Malatestiana, con il tema saliente della libertà declinato negli ambiti dell’agire umano.

Promotori le associazioni Nazione Futura presieduta da Francesco Giubilei, anima della rassegna, il Crocevia, Valori e libertà, l’editore Giubilei Regnani con la collaborazione di Confcommercio cesenate. Il poeta Davide Rondoni si è preso la scena con la consueta perentorietà nell’incontro inaugurale della giornata “Libertà e scuola“, moderato dal responsabile della redazione di Cesena del Resto del Carlio Emanuele Chesi a cui hanno preso parte anche il vicedirettore de ’La Verità’ Francesco Borgonovo e il filosofo Stefano Zecchi. Se libertà e scuola si innervano reciprocamente in una scuola che funziona, per Rondoni non è il caso della scuola statale. "Bisogna uscire da questa scuola della falsa enciclopedia - ha osservato - per creare quella dei talenti. Lo hanno capito anche i talent show americanizzati che spopolano che la questione è quella lì: scoprire il talento. Bisogna dare spazio a a imprenditori, medici, artisti e adulti che collaborino all’intervento educativo aprendo la scuola alla società. Questo territorio ne ha tanti pronti a contribuire". Rondoni chiama all’azione: "Bisogna fare la rivoluzione per salvare questa scuola e gli insegnanti debbono ribellarsi alla scuola fortino dello stato" che ponendosi come neutra finisce per disorientare antropologicamente i ragazzi". Ha dissentito Borgonovo: "La scuola per me deve istruire a leggere, scrivere e far di conto, basta demandarle compiti che non le spettano L’educazione spetta alla famiglia ed è fuori della scuola che i ragazzi svilupperanno il loro talento".

La riflessone di Zecchi si è incentrata sulla vacanza della figura paterna nella sfida educativa: "Siamo passati dal padre padrone al padre ’c. . . . ne’ in una una società mammizzata e occorre ridare spazio educativoa questa figura". L’incontro è stato chiuso da Arturo Alberti de Il Crocevia che ha rimarcato la centralità della responsabilità educativa di scuola e famiglia. Nel successivo incontro della sessione mattutina su libertà e impresa l’economista Ettore Gotti Tedeschi e il presidente di Confcommercio Augusto Patrigiani hanno messo a nudo le contraddizioni di una libertà purtroppo insidiata, che spesso lo è solo di nome e non di fatto.

Andrea Alessandrini