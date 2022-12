La scuola: "Bulli del bus, troveremo i responsabili"

di Giacomo Mascellani

Il bullismo sui mezzi pubblici è uno dei problemi irrisolti della vecchia e della nuova scuola. Negli ultimi giorni precedenti le festività natalizie, a Cesenatico, alcuni genitori degli studenti di prima media, hanno lamentato il fatto che i figli sono stati vittime dei ragazzi più grandi di terza media. Gli episodi si sono verificati sugli autobus e ci sono stati ragazzini tornati a casa con delle scottature sulla pelle, che sarebbero riconducibili a episodi di violenze con l’utilizzo di strumenti in grado di generare scosse elettriche.

I bulli dunque non si limiterebbero alle mani per aggredire e spaventare i ’primini’, creando parecchi malumori, un clima di paura e le proteste dei genitori, che sono arrivate alla scuola media ’Dante Arfelli’ di Cesenatico (che tuttavia non ha competenze sulla gestione dei mezzi pubblici), e a Start Romagna, l’azienda che invece è titolare del servizio pubblico. Alcuni dei bulli hanno comportamenti particolarmente aggressivi e fanno di tutto per infrangere le regole, tant’è che fumano anche sull’autobus.

Il personale di Start Romagna non è stato a guardare ed avrebbe richiamato all’ordine i ragazzotti, ma con risultati non convincenti; del resto l’autista di un autobus deve pensare principalmente alla sicurezza e a guidare un mezzo dove spesso salgono il doppio dei passeggeri consentiti e quindi non facile da governare.

La scuola media ’Dante Arfelli’ dal canto suo si è attivata per dare una risposta al problema, come tiene a precisare la preside Silvia Tognacci, la quale invita i genitori ad utilizzare l’organismo presente all’interno dell’istituto proprio per contrastare il bullismo: "La scuola è tenuta a farsi carico degli episodi di bullismo intercorsi tra i membri della propria comunità, anche quando questi avvengono in tempi e luoghi extrascolastici. E’ necessario attivare una collaborazione con il gestore dei trasporti e con chiunque sia in grado di fornire elementi utili ad individuare i responsabili, con lo scopo di intraprendere un’azione educativa a partire dal coinvolgimento delle rispettive famiglie. Per questo motivo ho invitato a scuola la signora che ci ha inoltrato la mail di segnalazione il 23 dicembre scorso e confido in un incontro nei primi giorni di gennaio".

"Il team anti bullismo - conclude Silvia Tognacci -, al momento non ha ricevuto segnalazioni mediante il servizio interno all’istituto scolastico". Gli episodi di bullismo sugli autobus non riguardano soltanto gli studenti e si verificano anche durante l’estate, per cui si sta pensando di attivare dei servizi con le forze dell’ordine.