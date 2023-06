La scuola è tornata alla moda "Cancellati 17 anni di lavoro"

La scuola di moda di Cesena collocata in una delle zone colpite con maggior violenza dall’alluvione, in viale Europa 980 a fianco del centro commerciale Lungosavio, dieci giorni dopo l’alluvione del 16 maggio ha riaperto le sue porte agli studenti provenienti da tutto il mondo. Allievi, preside, insegnanti, genitori e tanti ragazzi volontari hanno lavorato senza sosta per sgomberare dal fango la scuola e per ripulire le aule da tutti i materiali non più utilizzabili. Una solidarietà immensa che è riuscita a non far perdere le speranze alla preside Catia Lorenzini. "Tutti i nostri ricordi di 17 anni non ci sono più – dice la preside – i computer hanno rotolato nel fango, in sartoria le assi da stiro sono state travolte dall’acqua, la biblioteca è quella che ha avuto i danni più grossi, con la libreria caduta e i libri rimasti sepolti dalla melma. Ci siamo rimboccati le maniche per ripartire quanto prima, con tutto il nostro impegno e tutte le nostre forze. Grazie all’aiuto di studenti e volontari siamo riusciti ad aprire, anche se le cantine inizialmente erano ancora sommerse dalle acque, mancavano i collegamenti internet e le macchine ancora valide erano poche".

"Oggi la mia scuola ha una parvenza di normalità, anche se ci sono danni da almeno 35mila euro – continua la preside –. Non ho mai smesso di pulire per dare un esempio ai miei ragazzi a cui volevo insegnare che bisogna reagire e non piangersi addosso, e ho cercato di ritrovare quella positività che mi ha sempre accompagnato nella vita". Frequentano la scuola 90 ragazzi tra i 17 e i 24 anni provenienti da tutte le parti del mondo: Indonesia, Kazakistan, Messico, Uruguay, Cina e India. Imparano a confezionare l’abbigliamento, a realizzare capi e collezioni, lavorano con i tessuti e trasformano la propria passione in una professione frequentando corsi di modellistica, sartoria, stilista designer, illustratori di moda, corsi aperti anche agli adulti. Il presidente di Cna Cesena Val Savio, Federico Giovannetti e il vicepresidente provinciale, Sandro Siboni, hanno portato il sostegno e la vicinanza dell’associazione in questo momento difficile. "Catia Lorenzini - ha affermato Giovannetti - rappresenta la voglia e la determinazione di tutti gli artigiani colpiti. Nonostante le giornate di forte preoccupazione vissute, la preside ha sempre accolto tutti con grande sorriso sulle labbra. Siamo orgogliosi di come, anche di fronte ad eventi devastanti come questo, ci sia sempre la voglia di ripartire e noi siamo al fianco di tutte le imprese della provincia che stanno vivendo questo momento difficile. Non si deve mai piangere soli".

Annamaria Senni