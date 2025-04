La scuola è una culla di ansie: "Respiro e scrittura aiutano"

"La scuola, talvolta, è una culla di ansie e una città di paure". Queste parole vengono da una citazione di Piattoni, scrittore marchigiano e spagnolo. Ma è anche il pensiero di tutti i ragazzi che soffrono di ansia scolastica. Abbiamo intervistato Fabiana Mordini, dello sportello d’ascolto gestito dal Centro Famiglie dell’Asp Rubicone.

Sono molti gli studenti che provano ansia a scuola?

"Sì, direi che un buon 70% la parola ’ansia’ nel corso del colloquio la nomina".

Lei aveva l’ansia quando andava a scuola?

"Non ricordo di aver avuto ansia o almeno di non aver dato quel nome a quello stato di agitazione e paura prima delle verifiche che anche io avevo".

Rispetto al passato lei nota più problemi legati all’ansia?

"L’ansia è sicuramente entrata dalla porta principale nella vita di molte persone e di tutte le età".

Quali sono i segnali che indicano che un giovane sta vivendo una forte ansia scolastica?

"Una forte ansia scolastica significativa a livello clinico si caratterizza intanto come tutte le altre forme di ansia: con forti mal di testa, mal di pancia o tensioni muscolari che portano i ragazzi ad esempio a chiedere di uscire prima. Ci può essere una difficoltà ad addormentarsi o avere la sensazione di non dormire bene, di avere un sonno frammentato. Ci può essere vomito e febbre e solitamente si verificano crisi di panico all’ingresso a scuola o già all’uscita di casa".

Ci sono delle tecniche o strategie per diminuire l’ansia prime di esami o verifiche?

"A livello corporeo servono tecniche di rilassamento, respiro e di immaginazione. Io insegno dei respiri tramite tecniche mindfulness per riequilibrare il sistema cardio-respiratorio. A livello cognitivo, essendo l’ansia caratterizzata da pensieri negativi e disfunzionali, propongo di scrivere le proprie frasi della calma che portano una modifica del pensiero. Ad esempio: ho studiato e andrà bene oppure non ho studiato tanto, prenderò un voto basso ma posso benissimo recuperare. Andrà bene..ma se non va come vorrei...pazienza!"

Come posso gestire il senso di sopraffazione quando ho troppe cose da fare?

"Oltre alle tecniche prima descritte aggiungo anche di iniziare ad imparare tecniche che permettano di organizzare il tempo. Io faccio proprio con i ragazzi delle agende visive: livelli di urgenza diversa, impegni fissi in giorni fissi, tempo per me e tempo per lo studio, tempo per la famiglia e altro".

In che modo gli adulti possono aiutare i ragazzi?

"Gli adulti, in base al ruolo che ricoprono, possono favorire o veicolare le strategie appena descritte e possono cercare di capire cosa nasconde questa ansia. A volte l’ansia comunica bisogni, paure, fragilità che sono un po’ nascoste. Il vero lavoro infatti è scoprire e agevolare il mondo sommerso e l’espressione di quelle emozioni".