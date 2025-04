Annachiara Ferreiro è professoressa di lettere al Pascal Comandini. "Con tutto il rispetto per la proposta dell’assessora Conti, devo esprimere la mia divergenza di pensiero sull’introduzione di una pausa primaverile che allunghi la fine dell’anno a giugno inoltrato. Troppi i problemi che questa modifica comporterebbe. Già a maggio facciamo fatica a gestire le lezioni con il caldo che entra dalle finestre di edifici sprovvisti di aria condizionata. Portare i ragazzi a scuola a giugno inoltrato, è improponibile. Molti studenti lavorano nella stagione estiva, un’opportunità economica cruciale per molte famiglie e una valida esperienza formativa. Privarli di questo per inseguire un modello nordico che non tiene conto della nostra realtà sarebbe un grave errore. La scuola italiana ha i suoi ritmi, frutto di decenni di esperienza".