La scuola media Dante Arfelli sarà pronta per settembre 2026

Nel mese di settembre proseguono i lavori per il consolidamento e l’adeguamento sismico della scuola media Dante Arfelli di via Sozzi, che vengono realizzati con un investimento di circa un milione di euro, derivante da fondi del Pnrr. L’appalto se lo è aggiudicato il Consorzio Nazionale Cooperative di produzione e lavoro Ciro Menotti di Ravenna con un ribasso in sede di gara dell’11,5 percento. Il consorzio ha indicato quale ditta esecutrice l’impresa Cams di Reggiolo, specializzata in adeguamenti sismici con l’utilizzo di tecnologie all’avanguardia. L’attività didattica degli alunni per l’intero anno scolastico 2025-2026 sarà svolta all’ex scuola Saffi di recente ristrutturata, in modo da poter garantire maggiore velocità nei lavori e soprattutto per garantire la sicurezza agli studenti, alle famiglie ed al personale scolastico.

Il progetto di ristrutturazione della Arfelli è impegnativo, in quanto si tratta di un istituto scolastico di grandi dimensioni. All’interno dell’edificio oltre alle aule, sono presenti ampi spazi come l’aula magna e locali comuni che devono essere messi in sicurezza per poter resistere ad eventuali terremoti ed eventi climatici estremi.

L’obiettivo è riuscire a realizzare tutte le opere previste, tra cui ve ne sono di molto invasive, entro l’anno scolastico entrante, in modo da poter inaugurare la scuola media a settembre 2026, per il successivo anno scolastico. Allo stato attuale i lavori procedono come da cronoprogramma e se non vi saranno degli imprevisti, le maestranze dovrebbero riuscire a centrare l’obiettivo.

g. m.