La scuola per pastori in tv sull’emittente pubblica tedesca

Il pastore, questa volta, è errante nell’etere, per radio e tv. Ha avuto luogo domenica scorsa, 13 aprile, nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, di cui fa parte anche Bagno di Romagna, la prima uscita per il progetto didattico ’ShepherdSchool’, la scuola per pastori e allevatori del programma europeo ShepForBio.

E l’emittente televisiva pubblica tedesca Deutsche Welle (DW) è entrata in campo, anche in ovile e nei prati pascolo, per realizzare un servizio, curato per quel consorzio di emittenti radiotelevisive da Gustav Hofer, regista e giornalista, che andrà in onda e in video nelle prossime settimane. Per l’occasione, la lezione, tenuta dal professor Roberto Funghi dell’Università degli Studi di Firenze, è stata incentrata sulla "caseificazione", la produzione del formaggio.

Il conduttore, immerso nella natura rigogliosa della primavera dell’area protetta del crinale tosco-romagnolo, ha seguito la lezione pratica, ha intervistato gli allievi della scuola per pastori e approfondito l’importanza di questo progetto con la presidente del Parco Nazionale, Claudia Mazzoli, che è anche vicesindaca del Comune di Bagno di Romagna.

Degli otto studenti selezionati per la scuola per pastori e allevatori, sei donne e due uomini, di età media di 29 anni, uno è di Arezzo, due di Firenze, uno di Macerata, uno di Brindisi, uno di Bologna, uno dell’Aquila e uno di Forlì-Cesena.

La scuola rientra fra le attività del Life 20 Nat/IT/001076, che si prefigge la conservazione, a livello ottimale, di tre habitat di prateria. L’attività pastorale garantisce una gestione sostenibile e duratura di quegli ambienti.

Gilberto Mosconi