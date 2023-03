La scuola prende forma Lavori a spron battuto per le nuove elementari di San Vittore

di Cristina Gennari

Una scuola innovativa, nell’estetica e nel modo di ripensare la didattica. È l’ambizione per le future elementari di San Vittore espressa con emozione dalle insegnanti e dalla dirigente Simonetta Ferrari durante la visita di ieri al cantiere su cui sorgerà il nuovo istituto. Un’occasione per fare il punto sullo stato dei lavori e per guardare al futuro tra progetti e tante idee. "I nuovi ambienti di apprendimento saranno innovativi - spiega la dirigente Ferrari - l’ingresso rappresenterà una sorta di agorà, poi ci saranno ben dieci aule, i laboratori, una sala refettorio, uno spazio adibito agli incontri e una biblioteca-teatro. Di recente, ci siamo anche aggiudicati un finanziamento Pnrr che ci permetterà di implementare un nuovo modo, moderno e originale, di insegnare".

Nel frattempo, il cantiere prosegue a spron battuto, pur con qualche ritardo. I lavori, avviati a febbraio 2022 per un investimento complessivo di 4 milioni di euro, sono stati già completati al 40%. Nello specifico, sono state concluse le opere di posa del manto di copertura e la realizzazione dell’impianto idraulico, mentre si sta procedendo alla costruzione del massetto, a cui seguirà la posa della pavimentazione e il montaggio degli impianti, ascensore compreso. "Il cantiere sta procedendo e siamo abbastanza in linea con la tabella di marcia - rivela l’assessore Christian Castorri - per contratto la scuola doveva essere pronta entro il nuovo anno scolastico, siamo in ritardo di circa un mese, ma lavoriamo per recuperare. Contiamo di far entrare le classi a settembre o, al più tardi, nella pausa natalizia".

La nuova primaria, che sorgerà al fianco del polo scolastico attuale edificato negli anni ’40, offrirà alla comunità studentesca spazi ampi, moderni e costruiti nell’ottica della sicurezza e del risparmio energetico. Ma soprattutto, risponderà alle esigenze dei piccoli alunni che qui potranno apprendere nuovi contenuti, giocare, rapportarsi ai compagni e rafforzare amicizie ed affetti. Ad oggi, sono circa 135 gli studenti, per un totale di sette classi. Numeri che, stando alle iscrizioni al prossimo anno scolastico, rimarranno pressochè invariati, pur con un leggero calo legato all’andamento demografico. "La nostra è una piccola comunità - racconta la coordinatrice Maria Elena Baredi - l’obiettivo è far sentire tutti i bambini parte di una collettività, e non solo della propria classe. Per questo, abbiamo anche pensato di creare nella nuova struttura un impianto di filodiffusione con cui, ogni mattina, daremo il benvenuto agli alunni, ricordando compleanni o ricorrenze particolari. Vogliamo approfittare di pareti e muri nuovi per proporre anche una didattica nuova".

E mentre la nuova scuola elementare prende forma, si guarda già avanti per un programma di lungo respiro. "Il progetto è ampio e pensato a lungo termine, anche a dispetto del calo demografico - commenta il sindaco Enzo Lattuca - prima termineremo la costruzione della nuova scuola primaria, dopodiché provvederemo a demolire quella vecchia. Vicino all’asilo, inoltre, realizzeremo il nido, i cui lavori verranno aggiudicati entro maggio".