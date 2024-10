La scuolina selvatica: "Nessun abuso edilizio"

C’è una partita aperta in questo momento tra la scuolina selvatica di Quarto (scuola parentale non riconosciuta) e il Comune di Sarsina. Al centro del contendere alcuni manufatti in materiali naturali - una tenda yurta, alcune tettoie, due strutture in legno - realizzati intorno alla scuola e utilizzati a scopo didattico. Secondo il settore tecnico del Comune sono abusivi e dunque da demolire entro la metà del gennaio 2025. A sentire i fondatori della scuola invece, quelle strutture, peraltro leggere e temporanee, sono state realizzate sull’esempio di altre realtà simili in Italia in base a finestre normative che lo consentono, in quanto organizzazioni del terzo settore. "Un anno e mezzo fa - spiega Francesco Lanzarini, docente e cofondatore della scuola - ci eravamo confrontati con l’ufficio tecnico del Comune ma le risposte ai nostri quesiti non sono mai arrivate. Non avremmo mai iniziato se le avessimo aspettate". "L’ordinanza di abbattimento non ci ha del tutto sorpreso - aggiunge Lanzarini -. La sensazione, però, è che non si abbia ben compresa la legittimità del nostro operato che non è stato portato avanti di nascosto. Cercheremo un confronto con il Comune perché comprenda che abbiamo agito in osservanza a precisi riferimenti normativi".

Ma oltre al dispiacere per la tegola che piomba in capo alla scuola, e interviene a complicare le sue attività, traspare la sensazione che la stessa non sia stata accettata per quello che rappresenta: "Siamo una comunità educante - afferma Lanzarini - creata da professionisti, volontari e famiglie, caratterizzati da diversità sociali, economiche e strutturali. Un gruppo tutt’altro che chiuso in una visione del mondo scontrosa e competitiva. Siamo certi di portare valore alla comunità locale". Un valore testimoniato da una singolarità: pochissimi dei 32 bambini che frequentano la scuola sono del territorio sarsinate. "C’è chi viene da Milano, Savignano, Cesena, Mercato Saraceno, Forlì e da altre località. Alcune famiglie si sono trasferite nel territorio proprio per consentire ai loro figli di frequentare la scuolina selvatica" testimonia David Satanassi, sarsinate, titolare di una clinica veterinaria di Sant’Agata Feltria, che ha due bambini che hanno iniziato qui il loro percorso educativo. Una realtà particolare, in cui otto insegnanti impartiscono lezioni su materie tradizionali ma, soprattutto, aiutano "i bambini e le bambine a sviluppare una consapevolezza ecologica profonda per imparare a stare in natura come esseri naturali". "Che non è quella della passeggiata domenicale in campagna e delle auto elettriche" dice con una punta di sarcasmo David Satanassi. Si sta dunque nel bosco, si odora, si tocca, si ascolta la voce della natura.

Le classi sono formate secondo gruppi di età: il primo dai 3 ai 6 anni (denominata Semi), il secondo dai 6 ai 7 anni (Germogli), il terzo dagli 8 ai 10 (Alberi) e l’ultima dagli 11 ai 14 (Lupi). Alla fine di ogni anno scolastico i ragazzi si sottopongono ad un esame a Brescia che certifica, come per le altre scuole non riconosciute, la loro preparazione secondo i programmi tradizionali. Scuola parentale, in sintesi, emanazione dell’Aps "Il Delfino" che ha un’altra struttura simile a Verucchio: la scuolina di campagna.