Sabato alle 10.30, all’Officina dell’arte di Angelo Fusconi inaugura la – "Seconda vetrina per giovani artisti", mostra-incontro con le opere di sei artisti dell’ultima generazione attivi in ambito romagnolo. Saranno esposte opere di Lucilla Rossi (Cesena 1998), disegnatrice e incisora, opera tra Bologna e la città di nascita; Ludovica Brighi (Ravenna 1997), disegnatrice, frequenta l’Accademia di Belle Arti di Bologna; Jessica Bruschi (Rimini 1990), pittrice e scultrice, attiva a Savignano sul Rubicone; Anica Kitanoska (Macedonia 2000), pittrice e mosaicista di formazione ravennate; Anna Lepekhina, in arte Aia (Russia 1996), autrice di performance ed installazioni, attiva a Cesena; Nicola Monopoli (Bologna 1995), disegnatore formatosi in ambito cesenate. "Mi pare persista una scarsa attenzione da parte delle istituzioni nei confronti delle ultime leve della creatività artistica, dunque continuiamo volentieri – afferma Angelo Fusconi – ad offrire a giovani talenti operosi nel nostro territorio uno spazio per mettersi in mostra ed un’occasione per confrontarsi col pubblico che frequenta l’Officina dell’Arte". Come la precedente anche questa rassegna propone un ventaglio davvero sorprendente di esperienze, diverse fra loro, ma che fanno intendere le capacità di ognuno dei giovani di misurarsi con l’attualità così varia e multiforme delle arti visive contemporanee. "Semmai – in questa seconda ‘vetrina’ - sostiene lo studioso Orlando Piraccini – è la scena territoriale a risultare più ampia, se si pensa che addirittura due delle giovani artiste provengono da altri paesi e si sono formate in ambito romagnolo". Alla presentazione interverranno gli studiosi d’arte Pierre Bonaretti e Orlando Piraccini. La mostra resterà aperta fino al 6 gennaio sarà visitabile su prenotazione telefonando al 338 850151 o al 333 6506699.