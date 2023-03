La sede dei Vigili del fuoco riconosciuta "disagiata"

Il Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Bagno di Romagna (la sede operativa è in via Leonardo da Vinci a San Piero) è stato riconosciuto dal Ministero dell’Interno come sede disagiata. Lo comunica l’onorevole Alice Buonguerrieri, deputato di Fratelli d’Italia: "Si tratta di una notizia molto attesa per gli operatori qui in servizio, che potranno così impostare una diversa organizzazione del loro lavoro. Il decreto del Capo dipartimento dei Vigili del Fuoco è del 15 marzo scorso e per il distaccamento di Bagno si tratta di un ritorno nell’elenco dei quelli permanenti disagiati".

Ricorda poi la Buonguerrieri: "Ne faceva parte fino al febbraio 2020, poi non era stato più compreso. Mi sono interessata della questione, capendo le necessità dei Vigili del Fuoco in servizio a Bagno, che in molto casi abitano lontano da qui e devono far fronte a lunghi trasferimenti. La principale novità per loro riguarda l’orario di lavoro. Un aspetto che fa la differenza nella qualità della vita e del lavoro. Il precedente Governo, nel 2020, aveva eliminato il distaccamento di Bagno tra le sedi disagiate". Dice poi il parlamentare di FdI: "Ho sottoposto il problema al sottosegretario all’Interno Emanuele Prisco, comprendendone l’importanza, affinché il distaccamento di Bagno potesse rientravi, avendone tutte le caratteristiche e operando in un territorio montano e periferico, raggiungendo l’atteso risultato. Per i Vigili del Fuoco in servizio a Bagno è un percorso migliorativo della loro operatività quotidiana, che comporterà riflessi positivi anche per tutti i nostri cittadini".

Gilberto Mosconi