La sentenza è definitiva L’edificio supera i 12 metri: va demolito l’ultimo piano

di Paolo Morelli

Che fine farà il grande edificio a margine della rotonda della Secante, tra le vie Pamiro Togliatti, Corfù e Venezia? La domanda è più che legittima perché la società a responsabilità limitata Emilia, che ha sede in via Oberdan 629 presso un’agenzia immobiliare, ha perso due cause davanti al Consiglio di Stato contro il Comune di Cesena che da tempo chiede l’abbattimento dell’ultimo piano perché l’edificio ha superato l’altezza massima prevista.

L’ordinanza di demolizione e ripristino fu emessa dal Comune il 30 maggio 2014 e notificata alla società Emilia il 6 giugno successivo. Con l’assistenza dell’avvocato Giorgio Andreucci, che una ventina di anni fa era assessore comunale all’Urbanistica e fu protagonista dello scandalo delle autorizzazioni edilizie temporanee, la società chiese la sospensiva dell’ordinanza ottenendola dal Consiglio di Stato dopo che il Tar l’aveva negata.

Quando il Tribunale amministrativo regionale, nel 2016, è entrato nel merito ha respinto le argomentazioni proposte dalla società Emilia a sostegno sia della richiesta di sanatoria parziale, sia dell’annullamento dell’ordinanza di demolizione delle opere edilizia abusive e ripristino della situazione corretta. In particolare la società immobiliare sosteneva che tutti i parametri erano stati rispettati, tranne quello dell’altezza che però non era contenuto nello strumento urbanistico generale all’epoca del rilascio della concessione edilizia; invece i giudici bolognesi hanno ritenuuto valide le ragioni dell’Amministrazione comunale sostenute dall’avvocato Benedetto Ghezzi.

Nel 2017 la società Emilia ha presentato ricorso al Consiglio di Stato che, nell’udienza del 14 novembre dell’anno scorso, ha confermato la linea del Tar, e ora la sentenza che conferma la validità dell’ordinanza di demolizione e ripristino è definitiva.

Ora tocca al Comune di Cesena, al quale a fine 2022 aveva chiesto chiarimenti Graziano Castiglia, sempre più lanciato verso la candidatura a sindaco nelle elezioni del prossimo anno, far rispettare l’ordinanza. L’ultimo piano dell’immobile in questione non è occupato, mentre le aziende che si sono insediate ai piani inferiori hanno ottenuto regolarmente l’abitabilità e quindi non dovrebbero avere problemi di alcun genere dal punto di vista burocratico.