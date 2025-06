La Settimana del liscio porta 8mila presenze

Exploit per la Settimana del liscio all’Arena Lido Rubicone a Gatteo Mare con oltre ottomila presenze in sei serate. La Settimana del liscio, è stata il primo appuntamento dei 390 concerti live in programma a Gatteo Mare fino alla fine dell’estate. L’Arena Lido Rubicone, con la temperatura climatica non ancora propriamente estiva, ha visto la presenza di oltre mille persone ogni sera. Sul palco dell’Arena Lido Rubicone il direttore artistico e organizzatore della Settimana del Liscio Moreno il Biondo e la sua Orchestra Grande Evento hanno dato vita a sei serate di spettacolo. Felicissimo il sindaco Roberto Pari: "Gatteo ha aperto la stagione estiva nel nome della tradizione. Migliaia di persone hanno potuto apprezzare serate musicali che hanno dato la possibilità di potere godere della bellezza della Romagna e delle sue tradizioni". Ha aggiunto Moreno il Biondo: "Sono 19 anni che la Settimana del Liscio porta nella nostra località tutti i più grandi artisti della musica da ballo. Quest’anno sono stati oltre 60 ad esibirsi nelle sei serate. Lo straordinario successo è dovuto anche alla presentazione delle sette canzoni in gara al Festival di Sanliscio in programma l’1 e il 2 luglio. L’iniziativa ha acceso l’entusiasmo e l’interesse di tutto l’indotto della musica da ballo che porterà a Gatteo televisioni e radio nazionali e che avrà presidente di giuria il maestro Fio Zanotti".