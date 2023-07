La settimana di sangue in Alto Savio

Sin dagli inizi di luglio la reazione nazifascista fu brutale, con rastrellamenti, deportazioni in campo di prigionia ed esecuzioni sommarie di partigiani e civili catturati per rappresaglia. Il culmine della violenza si raggiunse a Tavolicci isolato borgo nel comune di Verghereto ove si era registrata la presenza di renitenti ma nessuno stabile acquartieramento partigiano. In realtà qualche preoccupazione tra gli abitanti della frazione si era diffuso a causa delle violenze subite in quei giorni dal vicino insediamento di Castelpriore. Ebbe però un effetto tranquillizzante la rassicurazione che venne da una pattuglia della polizia italotedesca che affermò che nulla sarebbe accaduto. Fu probabilmente una strategia per cogliere di sorpresa gli abitanti perché all’alba del 22 luglio Tavolicci fu svegliata dalle urla e dai colpi delle armi automatiche del IV battaglione che era piombato in paese. I capifamiglia vennero separati dal gruppo e furono costretti ad assistere al massacro dei loro familiari; donne, ragazzi, bambini e anziani furono rinchiusi in una casa del paese e chi non eseguiva rapidamente gli ordini dei poliziotti fu ucciso immediatamente. Mentre una parte del reparto di polizia si abbandonava al saccheggio delle case, iniziava il massacro della popolazione rinchiusa nella casa Baccellini a colpi di mitra e di bombe incendiarie. Scamparono alla morte due ragazzi, Domenico Gabrielli e Gino Sartini; e una bambina, Dina Perini, calandosi dal tetto della casa. Allontanatisi i poliziotti, Maria Gabrielli di 14 anni, riuscì ad uscire dalla casa in fiamme con in braccio Renzo Sartini di un anno e per mano il fratello Giovanni di 5 anni insieme ad Adriana Sartini con la sorellina Maria ferita alle gambe. Poterono salvarsi anche Annunziata Gabrielli, 24 anni, Argia Leonardi, 39 anni, Cecilia Manzi, 61 anni. I capifamiglia, invece, dopo una marcia attraverso le vicine località, dove si verificarono altre violenze e uccisioni, furono fucilati a Campo del Fabbro. In totale i morti furono 64. Questa azione bestiale dei nazifascisti, per la quale la giustizia postbellica non riuscì a punire alcun responsabile, fu motivata esclusivamente dalla logica di spargere terrore tra la popolazione e riaffermare il potere dei nazifascisti su un territorio troppo vicino a zone operative dei partigiani e alle retrovie del fronte. Tre giorni dopo Tavolicci ci fu l’eccidio del Carnaio. A fronte dell’ uccisione di tre militari tedeschi scattò la rappresaglia nazifascista condotta sempre dal IV battaglione di polizia italotedesca e da un nucleo di SS italiane di stanza a Santa Sofia. Alle 8,30 del 25 luglio iniziò il rastrellamento caratterizzato da violenze e incendi di case nelle frazioni di Carnaio e Tremonte. Vennero catturate 62 persone in maggioranza donne e bambini trascinate in cima al Carnaio. Alla sera, liberate donne e bambini, furono poco dopo fucilati sei uomini mentre da San Piero giunse un camion con 24 ostaggi destinati alla fucilazione. Due tentarono la fuga ma uno di questi, Domenico Bucherini di 17 anni, fu ripreso e subito impiccato. Alle 21,30 gli altri ostaggi caddero sotto i colpi delle mitragliatrici, eccetto Ortensio Camillini e Gioacchino Milanesi che si salvarono con la fuga approfittando del buio. Tra i primi a cadere fu il sacerdote don Ilario Lazzaroni (nella foto): 40enne, fu cappellano militare, lasciando l’ incarico nel 1943 in dissenso con la RSI. In quei giorni ospite del fratello Giuseppe, parroco a Montegranelli, quando seppe del rastrellamento andò al Carnaio per assistere i prigionieri e, parlando tedesco, decise da lì di recarsi al comando germanico a San Piero per chiedere la liberazione degli ostaggi. Fatti pochi passi, don Ilario fu falciato da una raffica di mitra.

Paolo Poponessi