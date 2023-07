La settimana si spezza alla Poggianina: stasera inaugura il ’Joo Box’

Sotto le stelle di Cesena è pronto per aprire i battenti questa sera ’Joo Box’, il nuovo locale infrasettimanale all’aperto presso la Poggianina di viale Ambrosini, in zona Ippodromo. L’ingresso è libero con adiacente ampio parcheggio. Dalle 22 ci si potrà incontrare e divertirsi al suono delle hit musicali che hanno contraddistinto le estati degli ultimi decenni, con ovviamente le immancabili hit radiofoniche del momento. La consolle è affidata ai suoni di Robertino DJ ed intrattenuta dalla voce di Franz Collini ed è pronta a fare staccare la spina alla gente proprio nel bel mezzo della settimana. Il mercoledì del Joo Box è rivolto ad un pubblico adulto. Per informazioni e prenotazione tavoli: 393.2661292.