La sfida degli spaventapasseri: "L’uomo prende in giro se stesso"

Grande successo nell’area dell’antica pieve di San Giovanni in Galilea per la prima edizione del concorso "Spaventapasseri", ideato e organizzato dal Museo Renzi, dall’associazione Amici di Dante con il patrocinio e il sostegno dell’amministrazione comunale che ha creduto nel progetto. Gli otto spaventapasseri sono stati realizzati dalle scuole del territorio e sono stati giudicati da una prestigiosa giuria formata da Genny Bagagli, assessore alla cultura del comune di Borghi, dal direttore del Museo Renzi Alessandro Giovanardi e dallo storico e critico d’arte Massimo Pulini, docente di pittura alla Accademia di Belle Arti di Bologna.

La manifestazione consiste in un’esposizione all’aperto, con premiazione degli spaventapasseri realizzati dalle classi che hanno aderito all’iniziativa, allestita nell’area verde antistante al parco della pieve Nova di San Giovanni, in via La Pieve. Le scolaresche che hanno partecipato hanno avuto a disposizione una postazione con un palo piantato nel terreno, dove poter sistemare il proprio spaventapasseri. I vincitori del primo, secondo e terzo premio si aggiudicati un buono spesa per materiale didattico di cartolibreria dell’importo di: 1° classificato 200 euro alle classi secondarie 1a, 2a e 3a di Borghi; 2° 100 euro alla classe 1a A media di Sogliano al Rubicone; 3° premio 50 euro alla classe 1 elementare di Borghi.

Ha detto Genny Bagagli assessore alla cultura: "Siamo stati ben lieti di sostenere questa iniziativa che ha coinvolto decine di ragazzini di varie scuole per riscoprire l’antica usanza dello spaventapasseri che veniva collocato nei campi dai contadini per proteggere i raccolti. Visto il successo della prima edizione la nostra speranza è vedere raddoppiati i partecipanti l’anno prossimo". Ha concluso Massimo Pulini: "Se la forma umana è stata usata nei secoli dai contadini e dai proprietari di orti per spaventare uccelli e animali dalle coltivazioni al fine di proteggerle, la dice lunga sul rapporto tra uomo e natura, ma è anche vero che proprio lo spaventapasseri costituisce la forma espressiva nella quale l’uomo prende in giro se stesso".

Ermanno Pasolini