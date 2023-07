La sfida della ricostruzione "Serve un confronto aperto"

‘La Romagna che verrà’ è stato il tema l’assemblea annuale dei soci delle imprese di Rete Pmi Romagna, tenutasi a Villa Torlonia. La convention, dedicata ai recenti eventi alluvionali, ha analizzato i modelli di sviluppo da dare al territorio dopo la catastrofe. "Siamo stati colpiti da eventi imprevisti dalla pandemia, alla guerra, fino all’alluvione. Tutti eventi che ci hanno messo alla prova, ma non ci hanno abbattuti - ha esordito il presidente Luca Bettini - vogliamo avere un confronto aperto sulle prospettive future del nostro territorio, unitamente a rappresentanti di istituzioni e amministrazioni locali, rappresentanti del sistema economico e bancario e delle imprese, perché crediamo che solo lavorando insieme, possiamo affrontare le sfide che ci attendono e costruire un futuro migliore per tutti". Sono intervenuti l’economista Franco Moscon,i il presidente della Provincia Enzo Lattuca e il presidente della Camera di Commercio della Romagna Carlo Battistini, intervistati da Roberto Graziani. Premiato Fabio Zaffagnini per la creazione della piattaforma Volontari Sos, utilizzata dai Comuni alluvionati a supporto della comunità.